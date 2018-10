Des élus de la MRC et certains propriétaires qui accueillent le parc Viger-Denonville sur leurs terres étaient présents à l'événement organisé par Innergex, l'entreprise partenaire du parc, pour souligner cet anniversaire.

Le directeur du développement chez Innergex, Louis Robert, se réjouit de constater que le succès du parc, le premier parc éolien communautaire au Québec, ravit l’ensemble des acteurs économiques de la région.