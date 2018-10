De passage au micro de l'émission The House sur les ondes de CBC Radio, jeudi, la ministre a expliqué que la section de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) qui énonce les règles pour la conclusion de pactes commerciaux avec des pays « non marchands » ne limitera pas les efforts du Canada pour diversifier ses marchés.

« C'est le seul élément de l'ALENA modernisé qui n'a pas été entièrement compris par les Canadiens », précise-t-elle.

Il n'y a rien de nouveau dans cet article et dans le nouvel accord qui limite la souveraineté du Canada. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland

L'article 32.10 du texte de l'Accord stipule qu'un pays de l'AEUMC doit donner un préavis de trois mois aux deux autres parties avant de négocier un accord de libre-échange avec tout pays considéré comme « non marchand ».

Un pays « non marchand », peut-on lire dans l’accord, est un pays qui, à la date de la signature de l’accord, était jugé par au moins une des trois parties (Canada, Mexique, États-Unis) comme n’étant pas une économie de marché en raison de ses lois sur les recours commerciaux. C’est aussi un pays qui n’a aucun accord de libre-échange en vigueur avec l'une ou l'autre des trois parties.

Nombreux sont ceux qui voient dans l’article 32.10 une référence directe à la Chine, car les États-Unis sont engagés dans une bataille tarifaire avec Pékin depuis des mois.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a mis l’accent sur ce qu’il qualifie de dumping d'aluminium et d'acier par la Chine, premier producteur mondial de ces deux métaux.

En mai dernier, il a également imposé au Canada, au Mexique et à l'Union européenne des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium en invoquant une loi américaine méconnue, qui permet de déclarer ces importations de métaux comme une menace à la « sécurité nationale ».

La Chine a critiqué l’AEUMC, affirmant que les États-Unis essaient de miner le commerce qu’elle fait avec le Canada et le Mexique.

Approbation et retrait

En vertu de l'article 32 du nouvel accord, les pays membres de l'AEUMC auraient la possibilité d'examiner le texte de tout accord commercial négocié entre un partenaire de cet accord et un pays « non marchand » avant sa signature. Ils auraient également la possibilité de se retirer de l’AEUMC en réponse à une telle ratification.

Mme Freeland a insisté, jeudi, sur le fait qu’il ne s’agit là de rien de nouveau, puisque les parties de l’ALENA pouvaient déjà déclencher sans motif une période de six mois au terme de laquelle un retrait de l’accord devenait possible.

Questionnée à de nombreuses reprises sur la raison de l’ajout de l’article 32.10, la ministre a toutefois eu du mal à répondre.

Il est là parce que ça faisait partie des négociations. La ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland

Les Canadiens ne sont pas les seuls à se demander ce que signifie exactement l'article 32. La ministre a dû expliquer l'accord au ministre chinois des Affaires étrangères, la semaine dernière, afin d’apaiser ses inquiétudes.

Le gouvernement Trudeau a balayé du revers de la main les inquiétudes au sujet de cet article, affirmant que c’est la norme dans la plupart des accords commerciaux.

Les deux plus récents pactes commerciaux d’envergure signés par Ottawa, l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne et le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), n’incluent toutefois pas un tel article.

Les yeux tournés vers la Chine

Pendant que les Canadiens tentent de comprendre la portée exacte de l’article 32, le premier ministre Justin Trudeau continue de faire de l’œil à la Chine.

Il a notamment déclaré que le Canada est prêt à faire plus d'affaires avec la Chine maintenant qu'un accord commercial avec les États-Unis et le Mexique est conclu.

« De toute évidence, la Chine est la deuxième économie en importance et elle est en croissance. Ce pays demeurera un endroit important pour faire des affaires et chercher des occasions d'affaires », a dit M. Trudeau au Fortune Global Forum, à Toronto, lundi dernier.

Pendant que l'AEUMC fait son chemin au Congrès en vue de son adoption finale par les États-Unis, les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium canadiens demeurent en vigueur, au grand dam du gouvernement fédéral.

« Ottawa est prêt à lever ces tarifs dès aujourd’hui, a dit Mme Freeland. Ils ne sont bons pour personne. »

D'après un texte d'Elise von Scheel, CBC News