Un texte de Karl-Philip Vallée

Difficile de décrire Boyfriend Dungeon, tellement son concept est unique. Même Tanya X. Short, cofondatrice et directrice de la conception à Kitfox Games, admet que les gens ont toujours le réflexe de rire quand elle leur parle de son jeu.

« En premier lieu, c’est un dungeon crawler (jeu de rôle mettant en avant l’exploration de donjons, NDLR), explique Mme Short. Donc vous vous promenez et vous tabassez des monstres, mais lorsque vous trouvez une arme, elle peut devenir une magnifique personne et vous pouvez sortir ensemble pour l’améliorer. Plus vous tombez en amour, plus vous serez forts ensemble. »

En retournant à la maison, à leur sortie des donjons, les joueurs seront parfois contactés par leurs prétendants (leurs armes à apparence humaine). Ils se retrouveront alors avec eux dans différents lieux, où ils tenteront de les séduire par le biais de dialogues. Les joueurs devront choisir les réponses correspondant aux goûts de leur partenaire pour susciter leur amour, ce qui donnera des bonus de puissance aux armes, à leur retour dans les donjons.

C’est cette alternance entre jeu d’action et jeu de séduction qui suscite la curiosité de nombreux joueurs. Près de 7000 d’entre eux ont d’ailleurs financé le jeu à hauteur de 272 000 $ le mois dernier sur Kickstarter. C’est quatre fois plus que l’objectif que s’était fixé Kitfox Games.

Tanya X. Short assure que les deux phases de jeu seront bien équilibrées, dans le but d’offrir une expérience engageante aux joueurs. « Je pense que les joueurs vont passer le plus clair de leur temps sur la partie action et jeu de rôle, mais que la plupart de leurs émotions et de leurs souvenirs du jeu proviendront plutôt des sorties », indique-t-elle.

Les personnages dévoilés jusqu’ici seront très diversifiés, à l’image de la société d’aujourd’hui. Parmi eux, un brun ténébreux (qui incarne aussi une épée) ou une femme au regard bleu perçant (une dague), tous deux hétérosexuels. Mais Boyfriend Dungeon fait aussi la part belle aux personnes de différentes minorités ethniques et de genre, puisque des personnages non genrés font partie de l’aventure.

Sawyer, qui incarne un glaive dans les donjons, est un personnage non genré. Photo : Kitfox Games

La campagne Kickstarter a même permis aux internautes de financer l’ajout de Pocket, un personnage non genré et… non humain!

« Je crois fermement au fait qu’on n’a pas besoin d’être en relation pour être heureux, explique Victoria Tran, responsable des relations publiques à Kitfox Games, dans la vidéo de présentation sur Kickstarter. Le chat [Pocket] est donc le compagnon platonique de l’aventure. »

Pas de message caché

Ces particularités font en sorte que Boyfriend Dungeon s’inscrit fortement dans son époque, mais Tanya X. Short affirme qu’il n’y a pas de message caché derrière son jeu.

Tanya X. Short se garde bien de dire que son jeu tente de faire passer un message caché. Photo : Karl-Philip Vallée

« Je pense qu’une bonne oeuvre d’art reflète beaucoup de choses sur la personne qui l’a créée, estime-t-elle. Je pense que je serai toujours différente de mes jeux, mais en même temps je ne peux pas m’empêcher d’être moi-même. Comme j’écris 90 % des dialogues et que je crée des personnages et un monde que je veux voir dans Boyfriend Dungeon, ça va finir par me ressembler, c’est certain. »

Sans que Boyfriend Dungeon ne soit un jeu à vocation sociale à proprement parler, ses thèmes s’inscrivent dans un courant de jeux qui abordent des sujets sérieux. S’il est ici question, entre les lignes, d’hétéronormativité, d’autres ont pour leur part tourné les projecteurs vers la maladie mentale (Hellblade: Senua’s Sacrifice) ou même vers le travail de fonctionnaires dans des régimes totalitaires (Papers, Please).