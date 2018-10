Un texte de Catherine Poisson, avec la collaboration de Geneviève Génier Carrier

Cette année, la Ville de Matane fait partie des municipalités qui proposent une initiative dans le cadre de la SQRD.

La Ville a ainsi créé l'ABC du tri pour permettre aux citoyens de savoir quelles matières peuvent être récupérées et à quel endroit.

Il est notamment possible de récupérer des cartouches d'encre, des piles, des meubles, des vêtements, et des appareils électriques, selon la coordonnatrice à l'environnement et au développement durable pour la Ville de Matane, Caroline Ratté.

L'ABC du tri est un outil d'aide au tri en ligne. Les gens peuvent chercher par matière, par catégorie ou par ordre alphabétique les matières dont ils ont à se départir. Ça répertorie les matières qui sont récupérées par différentes entreprises et organismes, en plus de celles qui peuvent être récupérées dans les bacs bleus , explique-t-elle.

Caroline Ratté précise également que la Ville travaille à améliorer l'offre aux citoyens, notamment en ajoutant des points de récupération des matières recyclables. Actuellement, certaines matières comme les gros appareils électriques, par exemple, ne peuvent être récupérées qu'à l'écocentre de Matane.

On voit une diminution de l'enfouissement d'année en année, donc on voit qu'il y a probablement une meilleure conscientisation à ce niveau-là. Caroline Ratté, coordonnatrice à l'environnement et au développement durable pour la Ville de Matane

Parmi les entreprises répertoriées sur l'ABC du tri se trouve Aqua-Pur. Le magasin amasse les bouchons de liège pour qu'ils soient ensuite récupérés par l'organisme ReCORK, qui réutilise le liège pour en faire divers produits comme des blocs de yoga et des semelles de souliers.

Les bouchons de liège étaient auparavant récupérés par l'entreprise Vin Expert, mais cette dernière ne les ramasse plus.

La responsable des systèmes de traitement d'eau chez Aqua-Pur, Marilène Roy, a donc pris l'initiative de contacter ReCORK pour qu'Aqua-Pur devienne un point de dépôt officiel de l'organisme.

Les gens ont déjà l'habitude de venir nous les porter, alors on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour ne pas les envoyer au site d'enfouissement , explique-t-elle.

Le magasin Aqua-Pur de Matane est le seul point de dépôt de ReCORK dans l'Est-du-Québec.

Quelques chiffres Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Ça représente un camion de 25 tonnes chaque minute. À Matane, 3000 tonnes de matières recyclables sont amassées chaque année par collecte sélective, alors que 1800 tonnes de matières sont récupérées à l'écocentre. En 2017, les Matanais et Matanaises ont consommé chaque jour 546 litres d'eau par personne. La collecte du recyclage a été implantée à Matane en 1995. L'écocentre a quant à lui été créé en 2004.

Compostage à Matane : pas avant 2020

La Ville de Matane poursuit également ses démarches en vue de l'implantation d'une plate-forme de compostage.

Un appel d'offres pourrait être lancé à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, selon Caroline Ratté.

Dans les derniers mois, il y a eu des discussions avec la MRC de la Haute-Gaspésie à savoir s'ils étaient intéressés à s'adjoindre à nous, donc on est en attente d'une réponse de leur part qui devrait arriver sous peu et dès qu'on le sait, on s'en va en appel d'offres de services professionnels pour amorcer ce projet-là , explique-t-elle.

Mme Ratté précise toutefois qu'il faudra compter au moins deux ans après l'appel d'offres pour que la plate-forme de compostage soit mise en opération.