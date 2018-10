« C’est une situation qui est très précaire. Quand le réseau de la santé subit des coupures, la population en subit les contrecoups, c’est le filet social qui écope » indique Magali Parent, du Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ).

« Il y a une augmentation du nombre de personnes qui vivent des difficultés liées à l’itinérance. Les profils des gens qui se retrouvent à la rue sont de plus en plus cariés », ajoute-t-elle.

Un événement pour sensibiliser

Plusieurs citoyens ont lancé leur week-end en participant à la 29e Nuit des sans-abris, qui se déroulait dans la capitale à la Place de l’Université-du-Québec.

« Énormément de gens sur le site. On est une vingtaine d’organismes impliqués. C’est un événement que les gens s’approprient de plus en plus », explique Mme Parent.

Plusieurs politiciens, dont le maire Régis Labeaume, le député fédéral Jean-Yves Duclos et la députée provinciale Catherine Dorion, ont fait acte de présence. L’activité avait lieu dans une quarantaine de villes au Québec.