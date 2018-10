L’ancienne ministre libérale, qui entreprend un deuxième mandat en tant que responsable des Aînés, cette fois avec la CAQ, considère qu’elle porte « une très lourde responsabilité », puisqu’elle sera chargée de mettre en place une « politique nationale des proches aidants » et de « veiller davantage » sur les conditions de vie des personnes hébergées en CHSLD.

« J’ai un mandat élargi. Auparavant, je ne m’occupais que des aînés actifs », indique-t-elle en entrevue.

En trio avec la ministre de la Santé, Danielle McCann, et le ministre délégué à la Santé, Daniel Carmant, Mme Blais se penchera donc sur le traitement réservé aux patients, mais aussi au personnel des CHSLD.

« Je vais faire en sorte que 2600 places soient comblées le plus rapidement possible dans des Maisons des aînés d’ici 2021 », a-t-elle souligné sans sourciller, certaine que la promesse électorale de son chef François Legault de construire 30 de ces établissements dans un premier mandat, au coût de 1 milliard de dollars, va se réaliser.

Plus modernes et conviviales que les CHSLD, les maisons des aînés pourraient accueillir de 70 à 130 personnes. Elles les remplaceraient tous d’ici 2038.

Par ailleurs, Mme Blais pense qu’il est essentiel de « rehausser la valorisation du personnel » qui travaille avec les aînés dans ces centres, « en particulier les préposés aux bénéficiaires ».

Il manque de personnel. On n’a pas le choix de valoriser ce rôle-là, de les accueillir davantage, de façon différente. Il y a une structure organisationnelle qui doit changer. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Marguerite Blais s’attellera à sa tâche dès la prochaine semaine.

Avec le ministère de la Santé et des Services sociaux et le Secrétariat des Aînés, et en compagnie de ses deux collègues, elle « examinera les dossiers » sur lesquels elle devra travailler.