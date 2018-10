« La Turquie n'autorisera jamais un camouflage », a déclaré un porte-parole du parti au pouvoir, Omer Celik, cité par la BBC.

L'Arabie saoudite a suggéré vendredi que M. Khashoggi, éminent critique saoudien, était mort dans une bagarre qui a mal tourné entre lui et les personnes qui l'ont rencontré au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

Des responsables turcs avaient précédemment déclaré qu'il a été tué délibérément à l'intérieur du consulat et que son corps a été démembré. Plus tôt cette semaine, des responsables turcs non identifiés ont déclaré aux médias qu'ils disposaient de preuves audio et vidéo à cet effet.

La confirmation de la mort de Jamal Khashoggi a été relayée par l'agence de presse officielle saoudienne SPA, qui a fait état de la mise à pied de deux hauts responsables saoudiens et de l'arrestation de 18 suspects, tous saoudiens.

Jamal Khashoggi a d’abord été un proche collaborateur de la famille royale et des services de renseignement avant de devenir un critique de la politique autoritaire du prince Mohamed Ben Salmane, surnommé MBS. Photo : The Associated Press/Hasan Jamali

L’ADN au centre des recherches

Les enquêteurs turcs, par ailleurs, découvriront « d'ici peu » ce qu'il est advenu du corps du journaliste après sa disparition le 2 octobre dernier, a dit samedi un haut responsable à Ankara.

Des échantillons de l'ADN de M. Khashoggi, qui vivait depuis un an aux États-Unis, ont été obtenus en Turquie.

« Nous découvrirons d'ici peu ce qui est arrivé à son corps, a déclaré le haut responsable turc à Reuters, en souhaitant taire son nom. L'ADN a été obtenu en Turquie. Il semble qu'il n'y ait pas besoin de solliciter l'Arabie pour l'instant. »

Les meurtriers de M. Khashoggi pourraient avoir enfoui les restes de son corps dans la forêt de Belgrad, à environ 30 km au nord d’Istanbul, ainsi qu’à Yalova, située à environ 90 km au sud de la métropole, près de la mer de Marmara.

Les enquêteurs poursuivent leurs recherches dans ces deux secteurs où ils ont déjà procédé à des fouilles. Ils examinent notamment les images de vidéosurveillance proches de la forêt de Belgrad et le parcours de toutes les voitures qui sont entrées ou sorties du consulat le 2 octobre dernier, a précisé le haut responsable.

Les « vrais responsables »

Un groupe de journalistes turco-arabe basé à Istanbul a réclamé samedi la condamnation des « vrais responsables » de l'assassinat de Jamal Khashoggi, en plus des 18 personnes dont Riyad a annoncé l'arrestation.

« Nous demandons que non seulement ces 18 hommes, mais aussi ceux qui leur ont donné les ordres soient punis », a déclaré Turan Kislakci, chef de l'association turco-arabe des médias, dont le journaliste tué faisait partie.

« Rendez-nous le corps de Jamal pour que nous puissions organiser ses funérailles, a poursuivi M. Kislakci. Que le monde entier puisse voir l'adieu à Jamal Khashoggi, qui a été tué dans une pièce sombre d'une façon horrible et dont on tente de cacher le corps. »

Les médias turcs affirment que des enregistrements audio montrent que Kashoggi a été torturé, ses doigts coupés avant qu'il soit décapité.