Un texte de Boualem Hadjouti

L'événement avait pour objectif de sensibiliser les citoyens à l'itinérance et à l'exclusion sociale.

Le Groupe Image qui a organisé la 3e nuit des sans-abri à Ville-Marie veut surtout rappeler que l’itinérance existe au Témiscamingue.

D’ailleurs, l’organisme offre de l’hébergement d’urgence à plusieurs dizaines d’hommes par année, confirme l'intervenant David Rolland.

C'est important de mettre la lumière sur l'itinérance au Témiscamingue qui est plutôt cachée. David Rolland

Les gens du Témiscamingue s'interrogent beaucoup s'il y a vraiment des itinérants au Témiscamingue. Oui, c'est juste qu'on ne le savait pas ou peu. Donc, l'organisation de l'activité vise à démontrer cette réalité et notre soutien à ces personnes , dit-il.

C'est différent on parle beaucoup plus de passer de loyer à loyer, aller coucher chez des amis ou de famille en famille, ne pas avoir de domicile fixe. Et ces gens-là vont se ramasser un jour à la rue parce qu'ils ont fait le tour de leur réseau social. C'est à partir de là que le groupe Image peut offrir des services aux itinérants du Témiscamingue , ajoute David Rolland.

Marie-Michèle Aubertin coordonnatrice chez Arrimage Jeunesse Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

À Rouyn-Noranda, l'événement a eu lieu à la Place de la Citoyenneté en présence de plusieurs dizaines de personnes.

L'organisme Arrimage Jeunesse qui a parrainé l'événement voulait surtout rappeler que l'itinérance existe aussi dans la région.