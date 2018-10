Un texte de Bienvenu Senga

Pendant cinq jours, le jury du coroner a évalué le cas des décès de Matthew Humeniuk, Michael Kritz et Stephanie Bertrand, survenus à la suite d’un accident de bateau sur le lac Wanapitei. Leur embarcation a violemment heurté une masse rocheuse, dans la nuit du 29 au 30 juin 2013.

L’enquête a révélé plusieurs ratés lors de l’intervention des services d’urgence, cette nuit-là, dont une communication inadéquate entre les policiers, les ambulanciers et les pompiers.

Vendredi, trois responsables de centres d’appel des services d’urgence ont reconnu qu’il aurait fallu établir une meilleure communication entre les trois agences, la nuit de la tragédie. Ils indiquent que certains changements ont été menés dans ce sens au cours des cinq dernières années.

Josée Lafleur, gérante du Centre de répartition des ambulances, Jesse O'Shell, chef adjoint du service des incendies du Grand Sudbury et John Valtonen, inspecteur de police et responsable de la répartition des policiers et des services d'incendie dans le Grand Sudbury Photo : www.mcscs.jus.gov.on.ca