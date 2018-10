L'agence de notation Moody's a abaissé d'un cran vendredi la note souveraine de l'Italie et l'a fait passer de « Baa2 » à « Baa3 » à cause des choix budgétaires de la coalition populiste au pouvoir à Rome. Les projets de politique budgétaire et économique du gouvernement n'intègrent pas un programme de réforme cohérent, soutient la Commission européenne.