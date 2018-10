Après un été mouvementé où le président de l’ACFA provincial, Marc Arnal, a vu cinq membres du conseil d’administration claquer la porte en pointant du doigt son style de gestion, des membres de l'association ont tout de même salué le travail du principal intéressé, lors du congrès de la francophonie.

« Quand tu es capable de passer des difficultés et de t’en remonter, moi j’admire cela », dit Thérèse Dallaire, la directrice de l’ACFA de Bonnyville.

Il a bien fait. On a de bonnes relations avec lui et ça se passe bien. Sympa César, membre de l'ACFA

Un autre membre, Sympa César, admet tout de même que le départ des cinq démissionnaires a fait grand bruit.

« On en a tous entendu parler. C’est une décision qui a été prise à l’interne et il faut respecter leurs opinions, mais moi je n’ai pas vécu rien comme cela avec Monsieur Arnal », ajoute ce dernier.

Une meilleure politique sur le harcèlement réclamée

Henri Lemire fera une proposition formelle, samedi, pour demander plus de lumières sur le départ de cinq membres du conseil d'administration de l'ACFA en août. Photo : Radio-Canada

Pourtant, le membre de l’ACFA Henri Lemire trouve que tout n’a pas été dit sur cette affaire et il compte faire une proposition formelle samedi pour obtenir plus d'informations.

C’est difficile pour un conseil d’administration d’enquêter sur lui-même. Ce que je propose, c'est que le conseil d'administration nomme un comité qui trouvera un enquêteur pour essayer de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Henri Lemire, membre de l'ACFA

Il estime qu’il n’y a pas de politique suffisamment claire sur le harcèlement au sein de l’organisme.

Le président de l’ACFA, Marc Arnal, dit ne pas douter de la bonne volonté de gens derrière la proposition, mais il aurait aimé qu’elle englobe tous les organismes francophones.

Je trouve que l’intention est sans doute bonne, mais je trouve que l’outil n’est pas génial. J’aurais aimé une proposition plus large, qui aurait établi une politique plus générale à laquelle auraient dû souscrire toutes les associations de la francophonie. Marc Arnal, président de l'ACFA

Il souhaite aussi la création d'un poste « d’ombudsman de la francophonie » ou d'un « conseil des sages », qui aurait le rôle de régler les différends entre les organismes, lorsqu’il y en a.

« Présentement, c’est l’ACFA qui joue le rôle d’arbitre. Je pense que ce rôle devrait être ailleurs », explique-t-il.

Selon Marc Arnal, « la francophonie est à un point tournant. Soit on va continuer d’être des petits minoritaires qui vont quémander des services auprès des gouvernements ou on va vraiment prendre notre place dans la société et être perçu comme un groupe qui ajoute quelque chose de positif à la société », dit-il.

Mieux accueillir les immigrants

Cette année, le congrès a comme thème central « s'imprégner pour mieux se comprendre ». De nombreuses discussions ont d’ailleurs porté sur l’inclusion des communautés culturelles à la francophonie albertaine.

Selon Marie-Laure Polydore, la vice-présidente de l’ACFA provinciale, outre le Québec, l’Alberta reçoit une grande part des immigrants francophones.

« Du Canada, l'Alberta est la province qui reçoit le plus de francophones [hors Québec], que ce soit une migration ou une immigration et une grande partie vient de l'Afrique », souligne-t-elle.

Elle rappelle qu’un quart des personnes qui ont le français comme langue première en Alberta sont issues de l'immigration et elle espère que la province trouvera de meilleurs moyens pour mieux les intégrer.

Avec les informations d'Héloise Rodriguez et de Marie-Pier Mercier