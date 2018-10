Le financement est destiné à soutenir des « services essentiels qui changent la vie » au cours de la prochaine année. Le grand chef l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, espère toutefois que cette subvention ne sera pas la dernière.

« Ce travail important doit [recevoir] un financement continu au-delà de cet exercice financier », plaide le grand chef.

Les enfants sont au centre de nos communautés et ils méritent ce qu'il y a de mieux. Arlen Dumas, grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba

C’est l’Assemblée des chefs du Manitoba qui administrera les fonds en faveur de programmes de soins dentaires, de rendez-vous médicaux, de thérapies et de services de relève.

Ces programmes seront délivrés par le centre urbain de transition Eagle, situé en dehors de Winnipeg, qui propose des services de soutien aux enfants des Premières Nations ne vivant pas dans des réserves.

Le Principe de Jordan a été créé en souvenir de Jordan River Anderson, un garçon de cinq ans de la Nation crie de Norway House, au Manitoba, décédé dans un hôpital de Winnipeg en 2005, alors que les gouvernements provincial et fédéral se renvoyaient la balle pour le financement des soins à domicile.

Le député fédéral de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, qui s'est joint à Arlen Dumas pour annoncer la nouvelle vendredi, assure qu'il travaillera pour que le financement se poursuive au-delà de 2019.

« Je vais continuer à faire pression, car, de toute évidence, cela change la vie des gens et tout le monde a le droit fondamental d'avoir accès à des soins de santé de qualité dans ce pays », déclare-t-il.

« C'est une question de loi, d'ordre et de bon gouvernement, et un bon gouvernement signifie que vous connaissez les droits de la personne et que vous les respectez », conclut-il.