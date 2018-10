Le collège a ouvert une enquête sur la chiropraticienne pour sa promotion de théories du complot au sujet de la vaccination et pour avoir formulé des théories ésotériques au sujet du cancer et de la santé en général.

Dena Churchill a attiré l'attention par ses publications sur son blogue et sur sa page Facebook, où elle fait entre autres la promotion de théories frauduleuses et discréditées qui tentent d'établir un lien entre les vaccins et l'autisme.

Le directeur général du Collège des chiropraticiens de la Nouvelle-Écosse, John Sutherland, a indiqué que l'enquête sur Dena Churchill se poursuit.

Dans ses messages, la chiropraticienne explique que tous les rendez-vous sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Les clients sont renvoyés vers un autre chiropraticien.

Il a été impossible de joindre Dena Churchill pour une entrevue.