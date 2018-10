L'organisme à but non lucratif a inauguré ses nouveaux locaux situés sur la rue Saint-Marcel vendredi matin. Financée par des deniers publics, l'organisation offre des ateliers gratuits dédiés au développement des enfants de même que des périodes de répit aux usagers.

Tous nos services sont gratuits. On s'adresse à la population en générale qui a un enfant de 0 à 5 ans, on fait de la stimulation et on travaille avec la personne significative pour lui donner des outils de stimulation aussi , mentionne la directrice générale du Centre Pie, Geneviève Guérin.

Rappelons que le Centre Pie (Personne significative Intervenant Enfant) travaille de concert avec d'autres organismes du milieu, dont le Centre de pédiatrie sociale de Drummondville.