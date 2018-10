Un texte de Mathilde Monteyne

Pourquoi les Français disent-ils qu'ils font du « footing » quand ils parlent d’aller courir? D'où sort le mot « pressing » lorsqu'ils font un nettoyage à sec? Voici quelques questions dont Paul Taylor rira avec les publics de Winnipeg, d'Edmonton, de Montréal, de Vancouver et de Calgary lors de sa tournée canadienne.

« C’est ma vie en tant que Britannique en France, le choc des cultures, mais aussi les difficultés de quelqu’un qui parle bien français, mais qui ne comprend pas tout non plus », explique l’artiste à propos de son spectacle en entrevue à l’émission L’actuel.

Paul Taylor est né en Grande-Bretagne, mais vit en France et se décrit comme un amoureux des langues. Photo : Radio-Canada

Si la langue de Molière est pleine de subtilités, elle contient aussi son lot d’absurdités et c'est avec humour que Paul Taylor a décidé de mettre le doigt dessus.

De nationalités britannique et irlandaise, cet humoriste a vécu en France durant les premières années de sa vie et a si bien adopté l’accent parisien, qu’on n’en soupçonnerait presque plus ses origines.

« Si tu fais des fautes, mais que tu as l’accent britannique, c’est mignon pour les Français... mais quand tu as mon accent et que tu fais des fautes, on te prend pour un idiot », rit-il.

Pourtant, l'idiot n’est pas toujours celui que l’on croit. « Avec la langue française en général, le truc qui m’irrite le plus, je dirais que c’est la tendance de créer des nouveaux mots qui sonnent un peu anglais, mais ce ne sont pas des mots anglais », blague l’artiste en prenant l’exemple du « footing », qui ne veut rien dire en anglais, mais que les Français ne se lassent pas d’utiliser, selon lui.

Qui aime bien châtie bien

C’est toutefois un amoureux des langues qui parle. « Entre les Britanniques et les Français, c’est comme frère et soeur, on se taquine beaucoup, mais, au fond, on s’aime », explique-t-il en soulignant son attachement à la France.

J’aime beaucoup les langues, pas seulement le français mais toutes les langues. Paul Taylor, humoriste

Après s'être produit un peu partout en Europe, mais également en Australie et au Canada, il a l’impression que c’est son don pour imiter les accents qui amuse le plus son public. Ce qui est certain, c’est que celui-ci demeure au rendez-vous puisque le Britannique se dit très chanceux de pouvoir vivre de son art.