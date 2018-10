Divisé en trois volets, l’événement qui de samedi s’adresse à la fois aux parents et aux professionnels de l’éducation, mais aussi aux enfants.

« Ils ont le droit d’avoir du plaisir », explique Carol-Guillaume Gagné, qui prédit un record de participation au Symposium cette année.

L’événement animé par Doris Labrie est organisé sous le thème de « Retrouver le plaisir d’apprendre ». À ce sujet, le directeur de l’APF dit avoir choisi cette thématique pour souligner l’importance de s’amuser.

Les enfants sont conviés à plusieurs activités, dont un « défi ingénieur », et un jeu qui leur permet de découvrir leurs droits et responsabilités en tant que citoyens.

Une autre nouveauté cette année est la projection d’un film en français à 19 h 30, au cinéma Rainbow. La salle est ouverte à tous, même aux gens qui ne participent pas au Symposium. Lors des années précédentes, l’événement se terminait en fin d’après-midi.

Le Symposium accueille également comme conférencière principale Émilie Ouellet. Tout en étant mère, humoriste et travailleuse sociale, elle estime que le fait de discipliner ses enfants en utilisant l’humour ne nuit pas du tout à l’apprentissage.

« Cela n’empêche pas d’avoir une crédibilité, de le faire sous forme humoristique », croit-elle.