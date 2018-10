Les suggestions de Karyne Duplessis-Piché

Bulles anglaises

Exton Park Rosé | Code SAQ 13598793 | 46,25$ Photo : Radio-Canada

Les Anglais sont fous de vin mousseux. La preuve : ils ont longtemps été les plus grands consommateurs de champagne. C’est d’ailleurs grâce à un Britannique, le Docteur Merret, qu'on a compris au 17e siècle comment reproduire les bulles dans la bouteille. Ce n’est donc pas étonnant de constater qu’avec le réchauffement climatique, les Anglais plantent des vignes et produisent… du mousseux.

Exton Park est l’un des deux mousseux anglais disponibles au Québec. Ce vignoble est situé à 20 minutes de la mer. Comme en Champagne, les vignes sont plantées dans un sol de calcaire. Cette cuvée est un assemblage de pinot noir et de pinot meunier dont le nez est fruité et parfumé. Ses arômes rappellent les fruits rouges. Ses bulles sont fines et abondantes. Le dosage apporte de la gourmandise et beaucoup de longueur.

Champagne!

Pierre Gerbais Grains de Celles Champagne | Code SAQ 13647014 | 52,50$ Photo : Radio-Canada

Avec plus de 400 différents champagnes disponibles à la SAQ, ce n’est pas le choix qui manque pour souligner la journée mondiale du champagne (le 19 octobre). Sous la barre des 60 $, la cuvée Grains de celles de la maison Gerbais vaut le détour. Ce domaine familial est situé au sud de la région, près de la Bourgogne. Dans la Côte des Bar, le pinot noir est à l’honneur. Il est assemblé dans cette cuvée avec du chardonnay et un cépage inusité, le pinot blanc. Dans un sol similaire à celui de Chablis, le résultat est grandiose et minéral! Le nez s’ouvre sur des notes de citron, de fleurs et une pointe d’épices. La bouche est tendue, subtilement parfumée et très saline. La famille Gerbais travaille en agriculture biologique et ses vins sont vinifiées le plus naturellement possible. À découvrir!

Gin à l’ancienne

Absintherie des Cantons Old Major Tom Gin | Code SAQ 13533287 | 40$ Photo : Radio-Canada

Quoi de plus anglais que le gin? Celui-ci ne vient pas d’Angleterre. Il est produit au Québec, dans les Cantons-de-l’Est. Son distillateur, Jean-Philippe Doyon, s’est toutefois inspiré de l’ancêtre du London Dry Gin, Old Tom, pour produire ce gin aromatique et doux. Sa particularité : il est sucré avec du miel. Son atout : il se déguste seul et fait un malheur en cocktail. Dans le verre, on remarque ses notes poivrées et d’anis. C’est rond et facile d’approche.