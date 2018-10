Sur les tablettes du Tare Shop à Halifax, on trouve des pâtes alimentaires, des noix, des légumineuses, mais aussi du savon à vaisselle, du détergent à lessive et du shampoing.

J’avais envie de faire partie de ce début et de travailler dans un magasin qui ne suit pas les normes , indique Tara Ford, une employée de Tare Shop, une épicerie zéro déchet.

Tara Ford, une employée de l'épicerie zéro déchet Tare Shop (à droite) avec une cliente. Photo : Radio-Canada

Elle passe ses journées à initier les nouveaux clients à la nouvelle façon de faire dans cette épicerie peu conventionnelle.

La différence principale avec les autres épiceries est que tout est vendu en vrac. Il faut donc absolument amener ses propres contenants pour y faire ses emplettes. Le principe est simple, on doit peser ses contenants vides, les remplir avec ce qu’on veut acheter et régler la facture à la caisse.

Un incitatif financier?

Est-ce que la vente au poids est plus chère ou moins chère qu’en grande surface? Ça dépend du produit , explique Tara Ford. Certains produits sont plus chers, parce qu’ils sont biologiques, donc c’est un plus cher parfois pour la livraison.

Toutefois, on économise sur le long-terme, assure la propriétaire de l’établissement, Kate Pepler : Quand j’ai arrêté de consommer du plastique, je me suis rendu que je dépensais beaucoup moins. Je n’achetais plus rien sur un coup de tête.

Kate Pepler, propriétaire de l'épicerie zéro déchet Tare Shop. Photo : Radio-Canada

Le Tare Shop attire surtout des clients qui se soucient déjà de leur consommation alimentaire et de leur consommation de plastique.

Pour Jennifer Stoland, une cliente croisée en magasin, c’est l’ajout parfait à sa livraison de produits frais à domicile : C’est comme une révélation quand on se rend compte combien de déchets on peut générer.

Le mouvement zéro déchet est pour le moment seulement appuyé par les entreprises indépendantes.

Il est plus compliqué d’acheter en vrac et sans emballage dans les épiceries traditionnelles, notamment pour des questions de salubrité, mais cela pourrait bientôt changer.

De plus en plus, il y a une conscientisation au sein du marché. J'étais justement avec l’entreprise Sobeys la semaine passée et elle se questionne sur cette pratique-là. Elle se demande si on ne devrait peut-être pas laisser la chance aux gens d'apporter leurs contenants , explique Sylvain Charlebois, professeur en distribution et politiques agroalimentaires à l’Université Dalhousie.

Depuis son ouverture il y a trois semaines, le Tare Shop a notamment permis d'économiser près de 2000 bouteilles, tasses à café et sacs de plastique, en plus de nombreux emballages.

Avec les informations d’Olivier Lefebvre