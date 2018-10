Un texte de Joane Bérubé



Plus de 60 % des femmes inscrites cette année participaient au colloque pour la première fois, selon la directrice de Femmessor Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Mélanie Marin.

Nous avons, ajoute Mme Marin, de plus en plus de femmes en affaires dans la région avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux projets de différents secteurs d’activités, il y a un dynamisme qui est en train de s’installer. On voit vraiment un engouement pour l’entrepreneuriat féminin.



L’événement est ouvert à toute la communauté d’affaires, mais ce sont surtout des femmes qui s’inscrivent, constate Mélanie Marin.

Les femmes d’affaires de la Gaspésie et des Îles, qui organisaient cette année leur 14e colloque, en ont profité pour inviter cette année leurs consoeurs des autres régions dans une formule élargie où se mélangeaient ateliers et conférences.

Des femmes de Montréal, de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont d’ailleurs déplacées pour assister au colloque gaspésien.

Qu'est-ce que Femmessor? Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Femmessor dispose de près de 25 millions de dollars pour financer, en prêts conventionnels ou en en capital-actions, des entreprises où au moins une femme occupe un poste stratégique et détient au moins 25 % des actions. Source : Femmessor

14e Colloque Femmessor Photo : Courtoisie Femmessor

Les participant(e)s ont pu discuter de commercialisation, de ressources humaines ou de réseautage dans une formule profitable tant pour la région que pour l’entrepreneuriat féminin, ajoute la directrice de Femmessor Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Mélanie Marin.

On veut être un acteur de changement, on veut faire la différence auprès des entreprises de notre région. Avec le réseautage qui se fait, c’est une formule gagnante pour notre région. Mélanie Marin, directrice régionale de Femmessor

Certains sujets au programme du colloque font partie de la réalité de bien des entreprises comme la pénurie de main-d'oeuvre et les avancées technologiques, dont discutera l’ancienne participante de l’émission Les Dragons, Danièle Henkel.

D’ailleurs, une quarantaine de Madelinots ont assisté par visioconférence à la présentation de Mme Henkel dans le cadre de la semaine des PME qui se déroulait aux Îles.

Nouvelles perspectives

Les femmes entrepreneures, d’après Mélanie Marin, occupent encore majoritairement des créneaux traditionnels comme le commerce et les services.

Mais, cela tend à changer, observe la directrice de Femmessor. De plus en plus, je vois de nouveaux secteurs d’activités. Dernièrement, il y a eu les microbrasseries, les distilleries , note Mme Marin.

Les transferts d’entreprise se révèlent aussi comme des possibilités pour les femmes de percer dans des domaines moins convenus. La relève d’entreprise est un enjeu important. Il y a de plus en plus une ouverture par les hommes qui voient la différence et l’impact que peut avoir une femme gestionnaire. L’idéal, ce serait qu’il ait une parité dans les chefs d’entreprise puisque les deux peuvent s’apporter mutuellement , commente Mme Marin.

Le colloque de Femmessor a été aussi l’occasion pour l’organisation régionale de lancer leur programme de soutien Expertes Femmessor.

Une dizaine de professionnel(le)s de la Gaspésie et des Îles, spécialisées dans des secteurs comme la finance, les communications, les ressources humaines ou le droit, ont accepté d’apporter un soutien bénévole à d’autres femmes d’affaires qui bénéficient déjà du financement offert par Femmessor.