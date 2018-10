L'annonce est survenue au lendemain de la décision du gouvernement fédéral d'autoriser l'utilisation des résidus d'amiante dans lesquels se retrouvent une grande quantité de magnésium.

Là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un résidu. Il y a des montagnes de résidus d'amiante. Ce passif environnemental là, on le prend et on détruit l'amiante qui se trouve à l'intérieur. Ce n'est pas comme si on mettait sur le marché un nouveau produit qui allait contenir de l'amiante , a déclaré la ministre fédérale du Développement international et députée de Compton Stanstead, Marie-Claude Bibeau.

Cette dernière était de passage à Drummondville pour annoncer des contributions remboursables à trois entreprises, notamment au fleuron drummondvillois Soucy Rivalair.