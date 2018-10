L’avis préventif de faire bouillir l'eau entre en vigueur à compter de 19 h vendredi. L’avis touche tout le secteur de Hull, à l'exception du district du Plateau, soit environ 70 000 résidents.

« C’est clair que ça change la routine au quotidien des citoyens. Il faut préparer l'eau [et] la faire bouillir pour pouvoir l'utiliser pour nettoyer les aliments pour la consommer », affirme Jean Boileau, directeur des communications à la Ville de Gatineau.

Jean Boileau, directeur des communications à la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada

Ce sont des travaux majeurs qui forcent cet avis. L’Usine de production d’eau potable subit notamment un agrandissement et une modernisation.

Les résidents font le plein d’eau embouteillée

Nombreux ont été les Gatinois à acheter de l’eau en bouteille vendredi. Certains craignent que l'avis dure plus de cinq jours.

L'Usine de production d'eau potable de Hull subit des travaux de modernisation. Photo : Radio-Canada

« C’est la quatrième boîte d’eau que j’achète, parce que ça fait depuis la semaine passée que je sais [qu’un avis sera en vigueur] », lance Denise Cloutier.

« C’est stressant », s’inquiète Marie-Claude Parizeau, n’ayant jamais eu à vivre un avis du genre auparavant.

Les ventes d’eau sont en hausse dans certains marchés à grande surface et les détaillants observent une hausse de l’achalandage à la veille de l’entrée en vigueur de l’avis.

Les Gatinois touchés par l'avis d'ébullition de l'eau font le plein d'eau en bouteille. Photo : Radio-Canada

« On en a beaucoup entendu parler [alors j’en ai] commandé pas mal plus, une palette ou deux de caisses d’eau pour essayer d'accommoder le monde », soutient Jihad Chararad, propriétaire du magasin Chénier et Frères.

Les travaux à l'usine de production d'eau potable de Hull s'inscrivent dans un projet de modernisation qui doit se terminer en 2019. Son coût total est estimé à 68 millions de dollars.