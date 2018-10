Cette formation de 20 semaines a été offerte au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick à Campbellton.

La formation deviendra un programme régulier du collège en janvier et affiche déjà complet.

Si certains souhaitent obtenir un emploi dans l'une des deux usines en opération actuellement au Nouveau-Brunswick, d'autres fondent des espoirs ailleurs : Je suis fière de mon choix et je suis contente d’avoir choisi le programme de culture du cannabis. C’est quelque chose qui me passionne et il y a beaucoup d’avenir là-dedans , indique Roxanne Guérette, une diplômée du programme.

Roxanne Guérette, une des premières diplômées du programme de culture du cannabis du CCNB. Photo : Radio-Canada