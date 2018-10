En 2016, 3000 ménages locataires de Saguenay consacraient la moitié de leur budget à se loger, selon Statistiques Canada.

Plus étonnant encore, quelque 660 ménages consacraient 100 % et plus de leurs revenus à leur logement.

Comment est-ce possible? Il suffit par exemple de se retrouver sans salaire du jour au lendemain après avoir perdu son emploi.

Ces chiffres sont dénoncés par l'organisme Loge m’entraide de Saguenay.

C’est reconnu par le gouvernement, lorsque tu consacres 30 % pour te loger, tu dois couper dans des besoins aussi essentiels que se nourrir, se vêtir, se soigner… Puis, quand on dit se soigner, ça peut être aussi banal qu’un pot de Tylénol , relate la coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté.

La pauvreté en chiffres : À Saguenay, 3425 personnes reçoivent des prestations d’aide sociale;

La Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi accueille plus de 500 hommes différents par année et sert plus de 24 000 repas annuellement;

Cet automne, entre 100 et 130 personnes par mois ont demandé de l’aide alimentaire au Service de travail de rue;

En octobre 2018, le taux de chômage se situait à 6,5 % dans Chicoutimi-Jonquière. Source : Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi

Francine Lavoie, qui habite seule au centre-ville de Chicoutimi depuis le mois de juillet en est un bon exemple. Cette femme de 67 ans consacre environ la moitié de ses revenus à son appartement et son électricité.

Aujourd’hui, ses revenus mensuels s’élèvent à environ 1400 $. Là-dessus, quelque 700 $ servent à payer l’électricité et le logement.

Elle ne peut se permettre la moindre folie. Elle calcule absolument tout et prend en note chacune de ses dépenses sur un bout de papier, aussi petite soit-elle.

On a travaillé dur pis on a donné notre 100 % pour essayer d’avoir quelque chose rendu à notre retraite puis tout ce qu’on a, ben on a rien. C’est choquant dans le fond. Francine Lavoie

Malgré tout, Mme Lavoie se considère relativement chanceuse puisqu’elle arrive à mettre quelques dollars par mois de côté pour les imprévus. Elle sait que d’autres n’y arrivent pas.

« Je me bats. Ma vie a toujours été un combat puis je vais continuer jusqu’à ma mort », conclut-elle.

Le portrait qui comptait auparavant de nombreuses familles monoparentales tend à changer depuis une dizaine d’années. La pauvreté n’a pas de profil type et elle est difficile à mesurer, précise les organismes communautaires de la région, puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une affaire de revenus.