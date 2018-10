Adrien Côté, Sylvain Gervais, Abdulkadir Abkey et leurs deux amis se rassemblent chaque année pour cette journée de franche camaraderie créée autour des abris d’auto.

Une tradition qui a pris naissance grâce à Adrien, maintenant âgé de 80 ans, qui a eu envie de donner un coup de main à son voisin Sylvain.

« Il commençait, il jetait ses bouts de tuyau à terre. J’ai entendu ça et j’ai pris mon escabeau, mes outils et j’ai offert mon aide », se rappelle l’octogénaire.

Ce sont maintenant cinq abris temporaires que montent l’un après l’autre les cinq voisins dans un rituel préhivernal empreint de beaucoup de plaisir, assure Sylvain Gervais.

« C’est un garage à la fois, et un petit verre entre chaque garage. On a bien du plaisir, et on agace sûrement Abdi côté politique un peu », dit-il.

Abdulkadir Abkey, Adrien Côté et Sylvain Gervais ont développé une solide amitié dans le voisinage. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Abdulkadir Abkey, citoyen originaire de Somalie arrivé à Lévis en 2008, est le politicien du groupe. Cet avocat qui a été candidat pour le Parti libéral aux dernières élections a été accueilli avec bonheur dans ce groupe qui a tissé de liens d’amitié serrés au fil du temps.

Il doit notamment à cette amitié son attachement à son pays d’accueil.

« Je pense que j’ai trouvé ma famille ici. Honnêtement, j’ai passé à travers des difficultés que tout humain expérimente, et Adrien m’a adopté comme un fils. Des fois, il me traite en fils malcommode », dit-il en riant.

Pour Adrien, aller au-devant et s’ouvrir aux autres est le meilleur moyen de développer une chimie entre voisins.

« Il ne faut pas avoir peur de créer des habitudes. C’est pas un empêchement de vivre. Il faut les conserver et les multiplier », dit-il.

Les cinq voisins reprendront leur rituel au printemps pour défaire les abris qui auront traversé un autre hiver.