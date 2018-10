Les syndiqués veulent poursuivre les discussions avec la direction, avant l'arrivée du médiateur dans le dossier.

Environ 70 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont participé à la manifestation.

L’APTS est le seul des quatre syndicats des employés du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui ne s’est pas entendu avec l’employeur avant la date butoir du 30 septembre.

Un processus de médiation a été entamé. Les deux parties sont en attente de la date pour une première rencontre avec le médiateur.

Le syndicat demande toutefois à l’employeur de revenir à la table de négociations, question de continuer les discussions en attendant.

Si on s’en va directement au processus de médiation [...], ça fera peut-être en sorte qu’on perdrait une belle occasion de convenir de conditions intéressantes et gagnantes pour les deux parties , affirme la représentante nationale de l'APTS en Mauricie et au Centre-du-Québec, Sylvie Godin.

Les syndiqués veulent que la direction reviennent à la table des négociations au lieu d'avoir recours à un médiateur. Photo : Radio-Canada/Marie-Pier Bouchard

La direction du CIUSSS MCQ affirme que l’écart est trop important entre les deux parties pour poursuivre les discussions.

Le directeur des ressources humaines, Louis Brunelle, affirme qu’une cinquantaine de rencontres ont déjà eu lieu avec le syndicat.

On n’a pas espoir que même si on s’assoit encore avec eux on va être capable de régler les écarts, dit-il. Pour nous, la seule solution c’est de s’assoir, mais en présence du médiateur.

Louis Brunelle est tout de même convaincu que le processus de médiation va porter fruit.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard