Selon le maire de Québec, de nombreuses personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ne demandent qu’à travailler. Mais encore faut-il les appuyer dans leurs démarches.

Régis Labeaume soutient que l’aide aux plus démunis est une responsabilité sociale, mais également un investissement dans l’économie.

« On a des humains qui sont là, qui ont des problèmes, oui, puis pour différentes raisons. Pourquoi on ne met pas plus d’argent pour les aider plus rapidement? », a demandé le maire, qui participait vendredi à un événement médiatique organisé par Centraide dans le cadre de sa campagne annuelle de financement.

Est-ce qu’on est mieux de donner des millions à des entreprises ou des millions dans les services sociaux pour remettre debout le monde qui participe à l’économie? Faites le calcul. Régis Labeaume, maire de Québec

Préjugés

Le président du conseil d’administration de Centraide pour les régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, Marc De Koninck, a abondé dans le même sens que le maire Labeaume.

Il a souligné le « travail colossal » effectué par les organismes communautaires soutenus par Centraide pour réintégrer les clientèles les plus marginalisées.

À l'heure où les entreprises se disputent les travailleurs, Marc De Koninck croit que le Québec n'a pas les moyens de se passer de citoyens qui pourraient contribuer à l’économie.

« Un des plus grands préjugés à l’endroit de la pauvreté et de l’exclusion, c’est que les gens en situation de pauvreté ne veulent pas contribuer, a-t-il indiqué. Les groupes communautaires, ils accompagnent des personnes pour que collectivement, on bénéficie de […] leur contribution. »

Avec les informations d’Olivier Lemieux