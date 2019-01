L’Amère America de Luc De Larochellière, d’hier à aujourd’hui

Octobre 1986, quelque part à Pont-Viau, à Laval. La dame vient m'ouvrir avec le sourire. Son fils, nouveau lauréat du prix de l'auteur-compositeur et interprète du Festival international de la chanson de Granby, a quelques minutes de retard. Pendant que j'attends, elle me fait écouter l'une des chansons qui lui ont permis de remporter la palme, celle qui allait devenir le titre de son premier disque : Amère America.

Octobre 2018, quelque part à Montréal. Trente-deux ans plus tard, c’est Luc De Larochellière qui m’accueille chez lui, à deux semaines de la réédition de l’album de 1988 et du spectacle-événement qu’il va offrir au Lion d’Or pour Coup de cœur francophone. Concert au cours duquel il interprétera toutes les chansons du disque avec les membres du groupe de tournée de l’époque.

Au moment où nous nous installons autour de la table, je souligne que la version démo d’Amère America, dite « salle de lavage », ajoutée au disque compact à paraître, n’est pas celle que j’ai entendue à la résidence familiale en 1986.

« En effet, parce que je n’ai rencontré Marc Pérusse qu’en 1987, avant de faire les premiers démos (incluant Chinatown Blues, Le silence et l’inédite Un cadavre pour dîner), confirme De Larochellière. Je suis pas mal convaincu que ma mère t’a fait écouter la version que j’ai jouée à Granby, qu’elle a enregistrée lors de la diffusion du concours à la radio de Radio-Canada. »

Pour couronner ce segment digne de Retour vers le futur, Andrea Lindsay, la conjointe de Luc, dépose sur la table une partie de la découpure de journal de l’entrevue d’antan, publiée dans un hebdo depuis longtemps disparu. Petit coup de vieux, tant pour l’artiste que pour le journaliste, tiens.

Un extrait d'article de Philippe Rezzonico à propos de Luc de Larochellière. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Justement, partons de là. Du passé. Les rééditions vinyle et compact ainsi que le concert à venir, est-ce un rare moment de nostalgie pour Luc De Larochellière?

« J’ai un passé. Il y a une nostalgie qui est rattachée à une partie de mon travail et je l’assume. Mais je suis très nourri par le présent. Ce qui me fait lever le matin, ce n’est pas ce que j’ai fait hier, c’est ce que j’ai à faire aujourd’hui et ce que je vais faire demain. Mais j’ai aussi ce sens du passé, pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli. »

« Ce n’était pas tellement que je voulais faire un événement anniversaire en soi. Pour mes 25 ans, on avait sorti une compilation qui couvrait toute ma carrière, d’Amère America (1988) à Un toi dans ma tête (2009). Une des raisons pour lesquelles on réédite le disque, c’est parce qu’il n’était plus édité depuis longtemps. On ne le trouve plus dans les magasins depuis au moins 15 ans et il n’a jamais été sur une plateforme de type iTunes. On l’a fait pour la pérennité. Je chante encore en spectacle plusieurs de ces chansons et certaines sont parmi les plus connues de mon répertoire. »

Préoccupations sociales

« C’était une époque où l’on pouvait aborder des thèmes du type de ceux que j’abordais et être malgré tout diffusé dans les radios commerciales. Je ne voudrais pas dire qu’il existe une censure aujourd’hui, mais quand j’écoute ce qui joue dans les radios commerciales, il est très rare qu’on aborde des thèmes sociaux. À l’époque, il y avait une brèche et je suis passé dedans. Je racontais quelque chose qui me préoccupait. Peut-être que mes sujets de préoccupation sont devenus encore plus criants aujourd’hui. »

Quand on écoute la chanson Amère America, on a l’impression qu’une bonne partie des calamités et constats (guerre, misère, économie précaire, bidonvilles, « la balle qui te tue ») qui touchaient d’autres continents nous a rattrapés.

La route est longue et Les élections auraient pu être écrites la semaine dernière, tant leur propos est brûlant d’actualité. Chinatown Blues est peut-être plus pertinente aujourd’hui qu’en 1988 et L’entraîneur dénonce des abus de pouvoir que nous avons comptabilisés au centuple en 30 ans. Quant à Encore menteur et Le trac du lendemain, elles ont conservé leur universalité intemporelle.

L'album de Luc de Larochellière Amère America, réédité en octobre 2018. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

Plus de 30 ans après les avoir composées, Luc De Larochellière commente les neuf chansons nées il y a trois décennies dans une perspective actuelle.

Amère America : « Tu l’écoutes et tu te dis que notre système s’est retourné contre nous, quand on regarde les gros crashs de finance que l’on a vécus depuis. On a beaucoup craché en l’air. C’est la loi de la gravité, ça redescend… Mais ça ne revient pas toujours comme on le pense. À l’époque, je ne me serais pas dit que ça reviendrait de façon écologique. L’écologie, l’économie, oui, il y a aussi le terrorisme, aujourd’hui... Mais si on regarde où le terrorisme frappe le plus fort de nos jours, c’est quand même dans les pays les plus pauvres. Beaucoup de mauvaises graines ont été semées… »

La route est longue : « Cette chanson, c’est les migrants, le mur de Donald Trump, les familles séparées... C’est la quête du bonheur, d’une survie, d’un avenir… Et, sans vouloir être prophète, je pense que ça va se poursuivre dans les prochaines années : des gens expatriés d’un côté et des gens qui ont peur de perdre leur espace, leur identité et leur culture de l’autre. Le choc des civilisations que ça va apporter. »

Le silence : « Une chanson qui parle de spiritualité et de présence dans le silence. Ce n’est pas une chanson qui parle de religion, mais d’une certaine spiritualité qui se trouve dans le silence, lors de certains moments d’arrêt. Dans ce cas-là, un arrêt pas voulu… Le gars a manqué son autobus et il est obligé d’attendre, mais il finit par passer un beau moment avec le silence. »

Chinatown Blues : « Je prenais comme exemple les Chinois du Chinatown, mais je pense que c’était plus une chanson sur le peuple québécois. Qu’est-ce qu’on est, nous autres, sur ce territoire d’Amérique? L’Amérique était dans l’air du temps. Pierre Flynn avait fait Sur la route, Richard Séguin sortait Journée d’Amérique. L’Amérique était au centre des priorités. L’image que j’avais du Chinatown était une espèce de petit lieu pittoresque où l’on s’achetait des souvenirs bling-bling et où on allait manger du chinois. Mais nous, dans notre réalité québécoise, est-ce qu’on est ça? Un genre de grand Chinatown? Une espèce de curiosité? Où est-ce qu’on est vraiment des acteurs de plein droit dans une modernité? »

Les élections : « On pourrait mettre de nouveaux visages sur les personnages que je décris. Nouveaux noms, nouveaux visages, mêmes rôles. Des nouveaux acteurs pour un scénario écrit depuis longtemps. Aujourd’hui, est-ce que je dirais : « À quoi ça sert de choisir? » Aujourd’hui, ma réponse serait : « Choisissons pareil. » J’étais un peu caricatural, bien sûr, mais nous vivons à une époque où la réalité dépasse la fiction. J’avais commencé à regarder la série House of Cards, mais je ne suis plus capable de la regarder, car ce qui se passe à la Maison-Blanche a dépassé tout ce qui se passait dans cette série. C’est surréel. »

Encore menteur! : « Des "boulechiteux", on en connaît tous. Je ne les nommerai pas, mais j’en avais deux en tête quand j’ai écrit cette chanson. Ce ne sont pas des gens connus. Et à un moment donné dans la chanson, je revire ça et je deviens le menteur. On a ça en nous, aussi. »

L’entraîneur : « C’est un sujet qui est redevenu très d’actualité, car il est question de harcèlement et d’intimidation. Mais qu’est-ce que tu fais quand ton intimidateur, c’est ton prof? Dans la chanson, ce prof de gymnastique agit comme unintimidateur, mais je fais une extrapolation un peu maladroite où je ramène ça à un niveau international.

Au fond, c’est une chanson sur le pouvoir que peuvent s’attribuer certaines personnes. Cela revient dans beaucoup de mes chansons, comme dans Sauvez mon âme. Cela m’a choqué beaucoup à l’époque et ça me choque encore, tout le phénomène de l’intimidation. C’est comme la grande vedette du moment, le bonhomme Trump, c’est quoi sinon unintimidateur? Et si tu mets le sexe dans l’équation, ça tombe dans le #MoiAussi. »

Le trac du lendemain : « Toutes mes chansons sont proches de moi, mais celle-là, c’est la plus émotionnelle. Cela me fait encore quelque chose de la chanter. Elle arrive encore à me faire lever le poil sur les bras. On s’entend, c’est un texte de jeunesse. Ce sont tous des textes de jeunesse... Mais il y a encore quelque chose avec ces mots, cette mélodie. C’est une chanson sur l’anxiété, quand on y pense. Cette projection de l’avenir. Aujourd’hui, l’anxiété, c’est peut-être la maladie du millénaire. »

Le sablier fendu : « C’est le rêve. La fente, c’est une certaine ouverture sur un monde qui va au-delà du "je nais, je vis, je meurs, je me lève, je mange, je vais au travail, je me couche…" Au-delà de ça, il y a un espace et on le vit dans le rêve, dans l’imagination. C’est le moment où, des fois, le temps s’arrête. C’est important, pour moi, cet espace. Comme créateur et comme être humain. Cela nourrit beaucoup le créateur et ça apaise l’homme. »

Amère America et Sauvez mon âme

Le temps étant ce qu’il est, on a un peu oublié à quel point les deux premiers disques de Luc De Larochellière ont été liés. Si les albums sont parus à deux ans d’intervalle, une majorité de chansons sont nées dans la fenêtre 1988-1989.

« Durant la première tournée, j’interprétais toutes les chansons d’Amère America, bien sûr, mais j’avais aussi beaucoup de chansons de Sauver mon âme déjà composées. Je les ai jouées dès la première tournée, car avec neuf titres sous la main, ce n’était pas assez pour faire un show. Et puis, je n’ai jamais chanté dereprises en spectacle. Que des chansons originales. Certaines ne se sont jamais rendues sur des albums, comme Un cadavre pour dîner. »

Luc de Larochellière sera en concert au Lion d'Or le 1er novembre Photo : Radio-Canada / Denis Wong

« On a trouvé un enregistrement de ma tournée de 1989, lors de ma rentrée officielle au Club Soda. Les chansons que l’on va jouer, le 1er novembre, au Coup de cœur, ce sont ces chansons-là. Il y avait déjà six chansons de Sauver mon âme. La chanson-titre, Si fragile et Avenue Foch étaient déjà présentes. Et on va avoir le band de tournée de l’époque (1989, 1990). Ils ont tous dit oui. »

Groupe d’antan

« Il va y avoir Marc Pérusse [complice de la première heure], bien sûr, et Sylvain Clavette à la batterie. Sylvain avait fait des programmations sur le disque. Il y aura Yoland Houle, qui était mon deuxième bassiste. Yoland est arrivé à l’époque de Sauver mon âme pour remplacer François Pérusse, qui va venir faire un petit coucou dans le show. »

« Paul Picard [percussions] sera là. Il a joué sur l’album et il a fait la première tournée avec nous avant que Céline Dion me le pique… D’ailleurs, Paul, qui joue toujours avec Céline, va faire l’aller-retour de Las Vegas pour jouer avec nous. »

« Gérard Cyr [claviers] et Jean St-Jacques [claviers] seront présents. Gérard n’avait pas fait l’album, c’est Jean Saint-Jacques qui l’avait fait et qui était aux claviers au début de la première tournée. Jean m’avait lâché, car il était sur une autre grosse tournée, celle de Rendez-vous doux, de Gerry Boulet. Gérard l’avait remplacé lors des dates conflictuelles. Il va y avoir aussi Caroline Dupré, qui avait pris le relais de Gérard quand les tournées d’Amère America et de Sauver mon âme se sont entremêlées. Ainsi que les deux choristes qui ont fait le plus de shows durant ces tournées : Monique Paiement et Dominique Faure. C’est un gros conventum de musiciens. »

Comme quoi, même 30 années vécues dans une Amérique souvent amère n’auront pas amenuisé l’amitié. C’est rassurant.

Luc De Larochellière, concert 30e anniversaire d’Amère America : 1er novembre, Lion d’Or (Coup de cœur francophone)

Amère America, rééditions 30e anniversaire (vinyle et disque compact) : en vente le 2 novembre