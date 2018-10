Les quatre enfants de la famille Olkinitskiy parlent couramment l’anglais, le russe et le français.

On n’a pas vraiment pris de cours [de français], c’est juste que l’anglais c’est une langue facile comparativement au français et tout le monde parle anglais ici , explique Dimitry, 14 ans.

Maintenant que je suis en 11e année et que je commence à regarder du côté des collèges et des universités, je remarque que le français me donne beaucoup plus d’opportunités au niveau des études, mais aussi pour le travail , dit pour sa part sa soeur, Katerina, 16 ans.

Katherina et Maria Olkinitskiy. (de gauche à droite) Photo : Radio-Canada

Pour Maria, 10 ans, le russe lui permet de connecter avec d’autres élèves à l’école : J'ai des amis qui viennent de la Russie et de l'Ukraine à l'école, donc je les aide en français et en anglais parfois.

La décision d'immigrer dans la grande région de Moncton et de choisir l'éducation en français pour les enfants n'est pas un hasard. Nous avons grandi avec la culture française en Russie. Ça faisait partie de notre enfance, que ce soit en littérature, au cinéma ou en musique , explique leur mère, Irina Olkinitskiy.

Favoriser le français, plutôt que l'anglais

Le père de famille, Stanislav Olkinitsiy, a cofondé l'Association multiculturelle russe du Grand Moncton peu après son arrivée au Canada il y a six ans. C’était une façon pour lui de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants qui partagent sa langue.

Stanislav et Irina Olkinitskiy. Photo : Radio-Canada

Il incite d’ailleurs les autres immigrants à choisir le système scolaire francophone : La seule façon de maîtriser une langue, c’est d’aller à l’école en français. L’anglais est partout et difficile à éviter , dit-il.

D'après le reportage d’Alessandra Rigano