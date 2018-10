Dans un communiqué de presse du bureau de la ministre de la Santé, Christine Elliott, on apprend que certaines divisions et directions seront fusionnées , ce qui va permettre de rationaliser les soins aux patients .

Le communiqué précise que ces changements permettront à notre organisation de devenir plus souple et plus axée sur les résultats .

Le bureau de la ministre n’a pas répondu à notre courriel demandant si ces changements allaient entraîner des pertes d’emplois au sein du ministère.

En campagne électorale, le premier ministre Doug Ford a martelé qu’il comptait trouver des façons de fonctionner plus efficaces afin de réduire les dépenses sans éliminer d’emplois.

Le mois dernier, le ministre des Finances, Vic Fedeli, a déclaré que le déficit budgétaire de la province était maintenant estimé à 15 milliards de dollars, et non 6,7 milliards comme le prévoyaient les libéraux. Il avait alors déclaré que les Ontariens allaient devoir faire des sacrifices .

À la suite de l'annonce de la ministre Elliott vendredi, l’opposition néo-démocrate craint les compressions.

Il est raisonnable que des familles craignent que ce ne soit que le début de compressions de personnel, de budget et de programmes dans le système de santé et de soins de longue durée , a déclaré France Gélinas, porte-parole en matière de santé pour le Nouveau Parti démocratique à Queen’s Park.