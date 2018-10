C’est en français qu’elle a répondu aux questions des élèves intrigués qui se trouvaient devant elle.

Le fait qu’elle soit allée deux fois dans l’espace avant de devenir gouverneure générale a impressionné plusieurs jeunes, dont une élève de 6e année, Gabrielle Saint-Laurent.

L’écolière a trouvé l'occasion de rencontrer Julie Payette « fantastique ». Elle demeure impressionnée par l’importance de sa carrière.

« J’ai beaucoup aimé quand elle a parlé de ce qu’elle fait dans l’espace. Elle nous a aussi parlé d’elle en tant que gouverneure générale du Canada », explique-t-elle.

Tyler Allain, un élève de 5e année, confie vouloir devenir un joueur professionnel dans la Ligue canadienne de hockey, lorsqu’il sera grand.

Il explique avoir été inspiré par les encouragements de Julie Payette, qui a incité les élèves à poursuivre leurs rêves.

« C’était vraiment cool, c’était juste incroyable », s’exclame-t-il en confiant qu’il avait presque été incapable de parler, tant il était impressionné par la gouverneure générale.

« Je leur dis toujours d'aller à la poursuite de leurs rêves et d'aller au-delà de leurs objectifs, qu'ils ont la chance de vivre dans un pays où l'égalité des chances est excellente et où les possibilités sont infinies », renchérit Julie Payette.

La gouverneure générale ajoute « valoriser énormément », le fait que des enfants apprennent à parler plus d'une langue en même temps, surtout en milieu minoritaire.