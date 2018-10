Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, les travaux devront s'échelonner tout l'automne et la construction du bâtiment commencera au printemps 2019.

Le conseiller en bâtiments au CISSS, Robert Clouâtre, explique qu’il s’agit de la phase 1 du projet.