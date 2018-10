Un texte de Frédéric Pepin

Le maire sortant, Bryan Paterson, est le leader d’une approche globale pour sa ville. Son administration a donné vie à deux grands projets commerciaux.

Frulact, une entreprise portugaise de transformation alimentaire, a ouvert son usine en 2016 et la multinationale chinoise, Feihe, propose d’exporter du lait en poudre vers son pays d’origine.

Ce dernier projet est présentement en construction.

Des travailleurs sur le chantier de l'usine de transformation de lait de la multinationale Feihe à Kingston. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

La candidate Vicki Schmolka, la seule femme dans la course à la mairie de Kingston, croit que ces décisions sont parmi les pires de l’administration municipale sortante.

« On doit faire beaucoup plus pour nos petites entreprises chez nous », soutient Vicki Schmolka.

« La somme de 23 millions de dollars a été donnée à l’usine de fabrication pour le lait et pas à des petites entreprises », ajoute-t-elle.

La candidate Vicki Schmolka s'entretient avec un résident de Kingston alors qu'elle fait du porte-à-porte. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

On a décidé de ne pas mettre l'emphase sur nos petites entreprises, ces entreprises ont des racines dans notre communauté et investissent chez nous. Vicki Schmolka, candidate à la mairie de Kingston

Le maire sortant mise sur la continuité

Bryan Paterson défend la décision de son administration et voit ces élections comme un référendum sur son leadership.

Ces deux entreprises vont créer plus de mille emplois pour la ville. Ça c’est important. Bryan Paterson, maire sortant et candidat à la mairie de Kingston

Le maire sortant, Bryan Paterson, avec des membres de son équipe dans son quartier général. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

« Il y a beaucoup de jeunes à Kingston qui veulent se trouver un bon emploi, une bonne carrière et ça c’est un exemple d’entreprises internationales qui veulent établir une opération à Kingston, souligne Bryan Paterson.

« C’est une très bonne chose pour la ville et je suis absolument certain [que la porte est ouverte] pour que plus d’entreprises internationales s’établissent à Kingston », ajoute-t-il.

Rob Matheson, qui est aussi chauffeur de taxi dans la région, n’en est pas à sa première bataille politique. Il était candidat à la mairie en 2010 et a terminé la course deuxième.

Il privilégie les investissements locaux, mais ne ferme pas la porte à la mondialisation.

On a besoin d’un mixte des deux, on a besoin de penser localement et aussi espérer globalement. Rob Matheson, candidat à la mairie de Kingston

Le candidat Rob Matheson en est à sa deuxième course à la mairie de Kingston. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

« Je pense que pour l’économie, on a besoin d’innover, [de trouver] des idées qui viennent de Kingston », précise M. Matheson.

« Des corporations globales vont venir, ils vont rester un an ou deux et ils vont partir pour la prochaine ville qui va leur offrir des crédits ou des bénéfices financiers. Je pense que la meilleure chose c’est d’introduire et de [soutenir] des petites entreprises locales pour leur permettre de grandir », ajoute-t-il.

Plus de transparence

Le candidat, Eric Lee, critique le maire sortant pour son manque de transparence. Selon lui, trop d’ententes sont signées derrière des portes closes.

Le candidat Eric Lee à Kingston lors de la campagne électorale. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Fini les secrets! Nous voulons savoir s’il y a eu des ententes derrière des portes closes, pour des incitatifs financiers, qui vont nous tomber sur le dos! Eric Lee, candidat à la mairie de Kingston

Vente de marijuana à Kingston

Rob Matheson est le seul candidat à Kingston à vouloir accueillir des magasins dans lesquels on peut acheter des produits du cannabis. Selon lui, ce sera une opportunité intéressante pour ceux qui veulent ouvrir un tel commerce.

Les candidats Bryan Paterson et Vicki Schmolka préfèrent dire non à la province parce que, selon eux, plusieurs questions demeurent sans réponse.

Vicki Schmolka s'inquiète du nombre de magasins qui pourraient ouvrir les portes et de leur proximité avec les écoles par exemple.

Les deux candidats se disent ouverts à réétudier la question plus tard, mais le candidat Eric Lee est plus catégorique.

Je ne veux pas de ces magasins de pot dans ma ville, les résidents peuvent aller en acheter dans les villes voisines. Eric Lee, candidat à la mairie

Le gouvernement de Doug Ford a décidé que ce serait des entreprises privées qui vendront du cannabis en Ontario. Ces magasins ouvriront le 1er avril 2019.

D'ici au printemps, le gouvernement provincial établira les critères de la vente par des détaillants privés.

On sait toutefois que ces magasins ne pourront pas vendre autre chose que du cannabis et des accessoires et qu'il sera impossible de voir l'intérieur du magasin de l'extérieur.

Les personnes de moins de 19 ans n'auront pas le droit d'y entrer.