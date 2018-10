La STO connaît une des hausses d’achalandage les plus importantes au Canada et on pourrait même dire en Amérique du Nord , a lancé avec fierté Myriam Nadeau, présidente de la STO.

La société conclut qu’entre 2012 et 2017, la fréquentation moyenne nette a augmenté de 14 % quotidiennement pour le secteur Rapibus. Une donnée qui est obtenue en soustrayant la croissance démographique à la variation de la fréquentation. La donnée obtenue est donc la hausse de la fréquentation qui n’est pas directement attribuable à la croissance de la population.

Le taux de fréquentation quotidien dans le secteur Rapibus, comme dans les autres secteurs de Gatineau, a augmenté en moyenne par rapport à 2012. Photo : Document Rapibus/Bilan 2013-2018

La STO se réjouit également que son service d’autobus soit globalement plus fiable. La proportion d’autobus respectant la norme de service, c’est-à-dire qu'ils arrivent à l’arrêt avec entre une minute d’avance et cinq minutes de retard, a augmenté de 14 % depuis 2013, pour atteindre 83 %.

Myriam Nadeau estime que l’augmentation du taux d’achalandage, l’augmentation de l’adhésion aux services de la STO dans le secteur Rapibus, l’augmentation des déplacements à l’intérieur même de Gatineau et de Gatineau vers le centre-ville sont des signes que les Gatinois en ont eu pour leur argent avec le Rapibus.

Les 12000 [usagers] par jour qui entrent dans le système de Rapibus ne sont pas dans la congestion routière , soutient-elle, rapportant que ce chiffre représente 10 000 véhicules de moins quotidiennement sur les routes.

Des « débuts difficiles »

La présidente reconnaît toutefois que le lancement du Rapibus a été mouvementé. Plusieurs clients s’attendaient à des gains de temps [de déplacement] importants dès son entrée en service, ce qui ne fut pas le cas, surtout pour les résidents de l’extrême est de la ville de Gatineau (Buckingham et Masson-Angers) , peut-on lire dans le document de la STO. Cette déception fait référence à l'offre d'autobus dans ce secteur en période de pointe.

L’amélioration dans le secteur est de la ville s’est toutefois fait sentir hors des périodes de pointe, soit au moment où il n’y avait auparavant pas de service d’autobus.

La présidente de la Société de transport de l'Outaouais, Myriam Nadeau. Photo : Radio-Canada

La STO estime également que les pertes d’emploi dans la fonction publique fédérale, observées entre 2010 et 2014, ont eu un impact négatif sur l’achalandage dans le réseau de transport.

À ceux qui s’attendaient à des changements positifs à court terme, la directrice générale répond qu’il faut être patient. Des grands projets d’infrastructure comme ceux-là [...] c’est vraiment sur un horizon d’une trentaine d’années qu’on est capable [d’en] mesurer l’apport , souligne Line Thiffeault.

Line Thiffeault, directrice générale de la STO Photo : Radio-Canada

Des expériences variées

Des Gatinois ont exprimé vendredi avoir des expériences variées par rapport au Rapibus.

Il y a une ligne express pour aller à l’université, donc pour moi c’est pratique, mais je sais que pour certaines personnes [ce n’est pas le cas] , affirme Élodie Gravel, satisfaite.

Rudy Hallé, lui, a dû déménager pour pallier les difficultés vécues dans le secteur de Buckingham. Ce n’était plus envisageable de demeurer à Buckingham et de continuer d’utiliser le transport en commun sans que la qualité de vie en soit affectée. Je suis maintenant dans le secteur Touraine , raconte le résident.

Ce dernier reconnaît les efforts qui ont été mis , mais estime qu’il reste des ajustements à faire. M. Hallé allègue que les autobus sont encore trop pleins et les transferts rendent les trajets plus complexes à planifier .

De son côté, la directrice générale de la STO concède que le Rapibus dérange les habitudes des gens.

Il faut être à l’écoute de la population Je pense qu’on aurait davantage dû préparer la clientèle , conclut-elle.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, dit croire que le Rapibus continuera d’encourager la densification de la population le long du corridor. Il associe lui aussi les hausses de fréquentation à l’augmentation de la population gatinoise.

Avec les informations de Yasmine Mehdi