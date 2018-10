Selon la poursuite, Mme Khoussianova était la chef comptable du « Projet Lakhta », qui aurait été financé par l'oligarque russe Ievgueniy Viktorovich Prigozhine et deux compagnies sous son contrôle, Concord Management and Consulting et Concord Catering.

En utilisant des médias sociaux et d'autres moyens, les participants à cette conspiration auraient mené une « guerre d'informations » contre les États-Unis, tentant de semer la zizanie et d'alimenter la méfiance envers les candidats électoraux américains et le système politique des États-Unis, peut-on encore lire dans la poursuite.

Mme Khoussianova a géré des millions de dollars pour les compagnies de son patron. Une partie de ces fonds a été consacrée à l'achat de publicités sur les médias sociaux aux États-Unis, de noms de domaines et à la « promotion d'articles d'information sur les réseaux sociaux ».

Les conspirateurs « ont posé des gestes extraordinaires pour donner l'impression qu'ils étaient des militants politiques américains ordinaires », ont indiqué les procureurs.

Un dossier connu du procureur spécial

Les deux compagnies de M. Prigozhine font partie des trois entités et 13 individus russes qui ont été mis en accusation en février par le procureur spécial Robert Mueller, dans le cadre d'une présumée conspiration criminelle et d'espionnage visant à déstabiliser la plus récente campagne présidentielle américaine, à renforcer les appuis en faveur de Donald Trump et à nuire à son opposante démocrate, Hillary Clinton.

M. Prigozhine, qui faisait partie de ceux personnellement accusés par M. Mueller, a été surnommé le « cuistot de Poutine » par les médias russes, en raison du fait que sa compagnie de restauration a organisé des banquets pour le président russe Vladimir Poutine et d'autres politiciens d'importance. L'oligarque a également été visé par des sanctions imposées par le gouvernement américain.

En juillet dernier, le bureau de M. Mueller a également accusé 12 agents de renseignements russes pour avoir piraté les réseaux informatiques du Parti démocrate, dans le cadre de l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.

Par ailleurs, plusieurs agences américaines des forces de l'ordre et du renseignement ont indiqué vendredi toujours s'inquiéter de tentatives de la Russie, de la Chine, de l'Iran et d'autres groupes étrangers pour interférer dans le processus électoral des élections de mi-mandat.

Jusqu'à maintenant, précise-t-on, il n'y a aucune preuve que quiconque a tenté d'empêcher des électeurs de voter ou de modifier les résultats. Certains gouvernements étatiques ou locaux, qui gèrent les bureaux de scrutin, ont rapporté des tentatives d'intrusion dans leurs réseaux informatiques, mais les responsables ont été en mesure de « bloquer l'accès ou de rapidement réduire l'ampleur de ces tentatives », ont précisé les agences.