Un texte de Lyssia Baldini

L'opéra raconte l'histoire tragique de l'amour entre la courtisane Violetta Valéry et Alfredo Germont au 19e siècle. Des problèmes financiers et les exigences du père d'Alfredo mènent à leur rupture. Violetta se retrouve alors en grande souffrance. Atteinte de tuberculose, elle est à l'agonie quand Alfredo lui revient, et elle s'éteint dans les bras de son amant.

Le ténor Jason Bridges et la soprano Laquita Mitchell dans La Traviata Photo : Nanc Price

Mais dans cette version-ci, la courtisane Violetta est remplacée par une artiste de cabaret, largement inspirée de Joséphine Baker, durant les années 20.

La soprano Laquita Mitchell Photo : Edmonton Opera

Quant aux choristes, ceux-ci ont également vu leur rôle changer.

« Ce que j'ai aimé faire avec les choristes c'est leur trouver des personnages. Ils ont chacun une vie, des habitudes. Certains fument, on peut donc voir de grands porte-cigarette », explique le metteur en scène.

La Traviata dans les années 20 Photo : Nanc Price

Il y a aussi leur manière de marcher et de bouger qui change. Alain Gauthier s’est d'ailleurs inspiré de danses des années 1920, comme le charleston, pour le mouvement des personnages.

On a aussi des personnages de travestis, parce que c'est un entourage d'artistes et de gens un peu fous des années 20. On a donc essayé de recréer cette atmosphère-là, un peu de gaîté parisienne. Alain Gauthier, metteur en scène

Coproduction

La Traviata est une coproduction de cinq maisons d'opéra, une première au Canada. L’Opéra du Manitoba, l’Opéra d’Edmonton, le Pacific Opera Victoria, l’Opéra de Vancouver et l’Opéra de Montréal se sont joints au projet, ce qui a représenté un certain défi quant à la production et la mise en scène.

Chaque maison a présenté sa version de La Traviata, et même plusieurs d'ailleurs, donc s'inspirer des années 20 et de Joséphine Baker, c'est ce qui a réuni tout le monde. Alain Gauthier, metteur en scène

Metteur en scène Alain Gauthier Photo : Edmonton Opera

Et tous ont mis la main à la pâte! C'est d'ailleurs à Edmonton que les décors ont été construits tandis que c'est à Victoria que les costumes ont été confectionnés.

« Chaque maison a participé à différents niveaux donc c'était une collaboration très stimulante en tant qu'artiste. »

Générale de La Traviata à Winnipeg Photo : Colin Corneau

La Traviata est présenté les samedi 20, mardi 23 et vendredi 26 octobre, à l'auditorium du Jubilée, à Edmonton.

L'opéra sera par la suite présenté à Victoria au printemps prochain.