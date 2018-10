Avec les informations de Jean-Marc Belzile



Les bassins de la MRC sont remplis à pleine capacité, ce qui fait en sorte que l'organisation municipale n'est pas en mesure de vider les fosses septiques sur son territoire cet automne.

Les propriétaires doivent donc engager des entreprises privées à un montant beaucoup plus élevé.



Annuellement, c'est environ 1000 résidences qui bénéficient de ce service offert par la MRC.



La directrice générale de la MRC d'Abitibi-Ouest, Nicole Breton, se désole de la situation, mais assure que cette décision était nécessaire.



Elle rappelle d'ailleurs que sa MRC est l'une des rares au Québec à offrir ce service.



On est déjà en période hivernale, encore ce matin c'est gelé, alors la capacité d'absorbtion est moindre , explique-t-elle.