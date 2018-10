Un texte de Jean-François Deschênes

Au centre-ville de Matane, par exemple, il reste encore bien des pancartes.

L'organisateur principal du Parti libéral, Claude Canuel, explique que des bénévoles n'avaient pas l'équipement qu'il fallait pour enlever les affiches en hauteur. Il fallait donc retourner sur le territoire pour les retirer, mais lorsqu'est venu le temps de faire le travail, ils étaient nombreux à être partis en forêt pour chasser.

Claude Canuel s’active donc à trouver de nouveaux bénévoles pour faire le travail le plus rapidement possible. « On a découvert qu’il y avait des pancartes à des endroits qu’on ne savait pas qu’il y en avait. »

À cause de la chasse, l’équipe qu’on avait a beaucoup rapetissé et ils n’ont pas la même facilité à aller plus haut. Claude Canuel, organisateur principal, Parti libéral du Québec dans Matane-Matapédia

La candidate du Parti libéral dans Matane-Matapédia a dépassé le temps accordé par le DGE pour retirer ses pancartes. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

Matane

Les pancartes encore affichées semblent se trouver sur les terrains de la Ville de Matane.

De ce côté, il n’y a rien pour réglementer l’affichage électoral. Le règlement municipal qui concerne l’affichage prévoit que les pancartes culturelles doivent être enlevées 8 jours après un événement culturel et 30 jours après une activité commerciale.

Le responsable des communications de la Ville de Matane, Robert Pelletier, précise qu’un délai de 30 jours sera accordé au PLQ. Au 31e jour il y aura un avis d’émis pour enlever les pancartes. Sinon la Ville enlèvera les pancartes. Si tel est le cas, la facture sera par la suite envoyée à l’organisation politique.

On n’a reçu aucune plainte à cet égard-là. Comme le délai de 30 jours reste acceptable en fonction de nos règlements actuels, il n’y a pas eu d’intervention. Robert Pelletier, responsable des communications, Ville de Matane

Les pancartes électorales de la candidate du PLQ sont encore bien à la vue 19 jours après les élections. Photo : Radio-Canada/Jean-François Deschênes

DGE

Le DGE prévoit une période de 15 jours après les élections pour permettre aux groupes de retirer les pancartes. Ce n'est qu'après ce délai que la municipalité ou le propriétaire du terrain où se trouve la pancarte peut sévir.

À ce moment, la règle du DGE précise « qu’un avis doit être envoyé au parti pour qu'il retire les pancartes dans les cinq prochains jours ».

Par la suite, le propriétaire du terrain peut retirer les pancartes et envoyer la facture à l’organisation.