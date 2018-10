L’annonce du nouveau premier ministre porte donc l’aide totale de l’État à trois millions de dollars depuis que les tornades ont touché terre.

M. Legault a fait l'annonce de cette aide supplémentaire lors de sa visite du secteur sinistré du Mont-Bleu à Gatineau, flanqué de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et du ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe.

Selon M. Legault, la Croix-Rouge aura besoin de quatre à quatre millions et demi de dollars pour aider les sinistrés gatinois. Avec l'aide du gouvernement précédent et les dons du public, l'organisme ne disposait jusqu'à présent que de deux millions et demi de dollars, a noté M. Legault.

Un nouveau programme d'aide aux sinistrés

Le premier ministre a aussi souligné que les deux millions additionnels de l'État seront utiles en attendant la mise sur pied d'un nouveau programme d'aide pour les sinistrés. En début de journée, M. Legault s’est dit insatisfait du travail accompli dans la foulée des tornades du 21 septembre lors d’un point de presse à Québec, peu avant qu’il ne prenne la route vers l’Outaouais.

Il a donc donné le mandat à la ministre Guilbault de mettre rapidement en place un nouveau programme qui va s’appliquer à Gatineau et qui va s’appliquer à tous les sinistres . Ce nouveau programme, qui sera moins bureaucratique et utilisable rapidement , s'appliquera rétroactivement aux sinistrés des tornades du 21 septembre, a assuré M. Legault.

Le premier ministre a déploré le fait qu'à l'heure actuelle bon nombre de sinistrés ne peuvent pas connaître les détails des remboursements qui doivent leur être versés.

Combien les gens vont recevoir en pourcentage et au total de leurs pertes non assurées? Malheureusement, on n’a pas la réponse à cette question-là , a souligné le magistrat en mêlée de presse.

Le processus de demandes pour des pièces justificatives devrait aussi être revu, puisque ces documents peuvent disparaître durant un sinistre, a justifié le M. Legault.

Certains sinistrés des inondations du printemps 2017 pourront aussi bénéficier de versements jusqu’à la fin de 2019, a indiqué le premier ministre.

Plus de détails à venir