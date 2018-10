Le rapport, dans le respect de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ne donne pas le nom de l’adolescent. Il est présenté, avec l’accord de sa famille, par son nom spirituel Circling Star. Le nom de la Première Nation dont il est issu n’est pas non plus évoqué.

Daphne Penrose met l’accent sur le côté humain de l’enquête, faite de nombreuses heures d’échanges et de dialogues avec les différents partis impliqués.

« Je sais que les feuilles de service seules ne peuvent rendre justice à l’ensemble de l’histoire d’un enfant », reconnaît-elle.

Elle insiste également sur le caractère pionnier de ce rapport. « Pour la première fois, nous publions publiquement un rapport sur la mort d’un enfant au Manitoba », affirme-t-elle. Une compétence qui a été ajoutée récemment au service de Daphne Penrose. Cela faisait partie des recommandations de l’enquête en 2013 sur la mort de la jeune Phoenix Sinclair.

Le rapport démontre que les différents services sociaux n’ont pas su communiquer entre eux pour aider l’enfant. Ce manquement a entraîné l’impossibilité de changer des habitudes dangereuses de Circling Star qui ont empiré au fil de sa vie.

« Dans le cours de l’enquête, mon équipe a analysé les services apportés par les organismes en éducation, santé mentale, dépendances et le système de justice de la jeunesse », détaille Daphne Penrose.

« Malgré de bonnes intentions de certains services, ils n’ont pas apporté les aides dont Circling Star avait besoin, rapporte-t-elle. Ces services publics ont raté de nombreuses occasions de l’aider à changer le cours de sa vie. »

Circling Star a commencé à être pris en charge par les Services à l'enfant et à la famille à l'âge de 13 ans. Il avait alors quitté sa famille après avoir appris que son père biologique n’était pas l’homme qui l'avait élevé jusque là.

Par la suite, l’enfant a connu des dépendances à l’alcool et aux drogues. Circling Star a également été plusieurs fois suspendu de son école et a été arrêté pour incendie criminel.

Le rapport mentionne aussi une fragilité psychologique avec des pensées suicidaires.

Daphne Penrose dit avoir choisi l’histoire spécifique de ce garçon parce qu’il met en lumière un parcours avec de nombreux services sociaux en jeu.

Elle ajoute qu’il ne s’agit pas non plus d’un cas isolé. « C'était un Autochtone vivant dans une communauté de Première Nation où l’équité des services n’était pas présente, précise-t-elle. Il avait besoin de l’aide des services aux dépendances, mais n’a pas pu l’obtenir parce qu’il y a eu des barrières pour l’accès à ce service. »

Le rapport formule six grandes recommandations issues de l’enquête sur le cas de Circling Star :

Créer une stratégie provinciale pour former les services sociaux à partager les informations entre les différents organismes et assurer que les enfants et les jeunes soient au centre de l’attention de tous les services

Étudier la possibilité de limiter, réduire ou éliminer progressivement les suspensions ou exclusions des écoles, hormis dans des cas de sécurité publique

Faciliter l’accès à l’aide en santé mentale pour les jeunes

Prioriser le développement et l’implémentation d’une stratégie d’action envers les dépendances chez les jeunes

Améliorer la communication entre les différents services juridiques

S’assurer que les travailleurs sociaux à l’enfance et la famille soient formés aux standards minimums

Pour Daphne Penrose, le rapport doit servir au plus grand nombre. « Nous espérons que ce rapport sera lu par plus de monde que seulement les acteurs gouvernementaux et les administrateurs de services. Il peut être lu par les services sociaux, les membres des familles et les membres des communautés... toute personne intéressée à mieux comprendre comment notre système public fonctionne », insiste-t-elle.

D'après des informations de Patrick Foucault