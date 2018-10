Un texte de Marie-Christine Bouillon

« J’ai le sentiment d’être observée plus qu’autre chose. Et je n’ai jamais eu aussi peur d’être une consommatrice de cannabis médicinal qu’aujourd’hui », lance Alycha, en face du magasin de cannabis Fire & Flowers, à Yorkton, le jour de la légalisation de la marijuana. Même si elle en consomme depuis plusieurs années, Alycha est loin d’être d’accord avec sa légalisation.

Elle estime qu’il existe trop de questions en suspens et que comme les provinces déterminent leur cadre légal indépendamment les unes des autres, cela rend la situation encore plus difficile à comprendre.

« J’ai contacté [la police de Regina] pour poser des questions et la personne ne m’a pas du tout aidée. Ils disent “allez voir sur le site web”, mais il n’y a pas les réponses à mes questions sur le site web. La Société d’assurance de la Saskatchewan ne m’a pas aidée non plus, je ne trouve les réponses à mes questions nulle part. Ça m’embrouille plus que ça m’aide », fait-elle valoir.

Alycha Reda se qualifie de consommatrice responsable et précise qu’elle fume lorsqu’elle est chez elle. Toutefois, ce qui l’inquiète le plus, c’est de ne pas savoir exactement quels sont les critères des corps policiers pour accuser quelqu’un de conduite avec les facultés affaiblies par la drogue.

Sur son site, la Société d’assurance de la Saskatchewan (SGI) indique que « la police peut légalement demander un test de sobriété » à un automobiliste ou encore « une évaluation de reconnaissance de drogue si elle a des motifs raisonnables » de croire que ce dernier a les facultés affaiblies par une substance. L'automobiliste peut également subir un test de dépistage par la salive.

Selon Santé Canada, la marijuana peut affaiblir les facultés pendant plus de 24 heures, mais le temps nécessaire pour que les effets s’estompent varie d’une personne à l’autre et en fonction de la quantité de drogue fumée ou ingérée. Pour Alycha Reda, ces éléments manquent de précision. Combien de temps après avoir consommé peut-elle prendre le volant sans risquer d’enfreindre la loi?

Cette information ne se trouve pas sur le site de SGI. Et quand tu poses la question, certains policiers répondent : “eh bien, c’est basé sur le poids, la grandeur et la taille”. Mais ça ne m’aide pas plus ! Alycha Reda, consommatrice de cannabis médicinal

Le chef de la police de Regina, Evan Bray, a expliqué lors d'une entrevue accordée à CBC qu’un agent doit avoir « un motif raisonnable » pour arrêter un conducteur sous des prétextes de conduites avec les facultés affaiblies par la drogue.

Sur son site, SGI détaille quelques comportements qui peuvent mettre la puce à l’oreille des agents : conduite erratique, délai du temps de réaction et incapacité à suivre des instructions.

Un casse-tête pour plusieurs consommateurs

Ken Reban est lui aussi bien loin de célébrer la légalisation du cannabis. Consommateur thérapeutique depuis plus de trois ans, il avait pris l’habitude de se rendre dans la ruelle située en face de son appartement pour fumer. Le propriétaire de l’immeuble où il habite lui avait déjà fait savoir que pour des raisons de sécurité, il n’était pas permis de le faire à l’intérieur.

Kenneth Reban a une ordonnance de cannabis médicinal depuis plus de trois ans. Il soigne notamment des douleurs chroniques et de l'apnée du sommeil. Photo : CBC/Bryan Eneas

La loi provinciale, en vigueur depuis le 17 octobre, stipule qu’il est interdit de consommer du cannabis à l’intérieur d’un appartement sans le consentement du propriétaire. L'interdiction s'applique aussi à la grande majorité des lieux publics, incluants les trottoirs et les parcs. Une personne qui ne respecterait pas la loi s’expose à une amende de 200 $.

Ken Reban dit avoir contacté le ministère de la Justice de la Saskatchewan ainsi que son député provincial afin de savoir si, en tant que consommateur de marijuana médicinale, il était exempté de cette loi. Il assure qu’ils ont tous deux répondu par la négative.

Un porte-parole du ministère de la Justice a par la suite déclaré à CBC que les personnes ayant une ordonnance valide de cannabis sont, au contraire, exemptées de telles accusations.

Ken Reban tient son ordonnance de cannabis médicinal. Il ne peut pas consommer dans son appartement puisque le propriétaire de l'immeuble l'interdit. Photo : CBC/Bryan Eneas

Le propriétaire de l’immeuble où habite Ken Reban précise que s’il interdit à ses locataires de fumer à l’intérieur, il ne les empêche pas de consommer du cannabis sous d’autres formes. Mais pour M. Reban, c’est loin d’être une option.

En plus du coût élevé des produits médicinaux ingérables, qu'il l’estime à environ 2000 $ par mois dans son cas, Ken Ruban soutient que leur efficacité est beaucoup moins rapide. Il envisage donc de quitter son logement. Il espère trouver un propriétaire sensible à sa situation qui lui permettra de consommer son cannabis médicinal dans le confort de son appartement.

Avec les informations de Bryan Eneas