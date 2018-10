Avec les informations de Piel Côté

M. Papatie était membre du Conseil de bande depuis près de 10 ans, mentionne la chef, Adrienne Jérôme.



Elle s'est dite attristée par la mort de son collègue.



Adrienne Jérôme a décrit Kevin John Papatie comme un citoyen très impliqué dans sa communauté, spécialement auprès des enfants.

Un homme plein de bonté. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va oublier facilement, je n'ai jamais vu ce Monsieur choqué. Il avait toujours le rire, il avait beaucoup d'amis. Adrienne Jérôme