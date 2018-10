C'est ce qu'a annoncé, sur son compte Facebook, Stéphane Célérier, le PDG de Mars Films, le distributeur du film.

Pour le moment, aucune information n’a été communiquée concernant la date de sortie de ce film au Québec.

The Death and Life of John F. Donovan met en scène plusieurs vedettes, dont Natalie Portman, Susan Sarandon, Thandie Newton et Kit Harington, découvert dans Le Trône de fer (Game of Thrones). L’actrice américaine Jessica Chastain a également joué dans ce film, mais Xavier Dolan a finalement décidé de couper son personnage.

Présenté le mois dernier pour la première fois au Festival international du film de Toronto (TIFF), le septième film du jeune réalisateur québécois a suscité des critiques très mitigées. La chroniqueuse culturelle de Radio-Canada Claudia Hébert a notamment qualifié ce long-métrage de « faux-pas ».