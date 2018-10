Un texte de René Landry

Il est donc difficile, pour l'instant, de voir dans quel état elles se trouvent.

Le clocher est tombé sur le côté, mais les cloches sont tombées à l'intérieur de l'église, explique Mirila Boucher, coprésidente du conseil de gestion de la paroisse. Des gens ont essayé de les sortir de l'intérieur, mais le degré de chaleur était vraiment trop élevé et il n'y a rien qui a pu être fait. C'est important puisque ce sont des cloches qui ont été apportées de l'extérieur puis ce sont nos ancêtres qui ont payé les coûts.

Ce qu'il reste, aujourd'hui, du clocher de l'église de Bas-Caraquet Photo : Radio-Canada/René Landry

Sur son site Internet, le comité de sauvegarde de l'église souligne ainsi l'importance de ces trois cloches. Le 27 septembre 1908, on célébrait dans l’église, la bénédiction d’un carillon de trois cloches commandées par le Père Louis –M. Cantin, à la fonderie Paccard en France qui a fondu la célèbre Savoyarde (...) pour la basilique du Sacré Coeur à Paris. Sur chacune d’elles sont gravés les portraits du pape Pie X, du délégué du pape au Canada, Mgr Donato Sbarrelti, de Mgr Barry ainsi que les noms des donateurs.

Mirila Boucher, co-présidente du conseil de gestion de la paroisse Saint-Paul de Bas-Caraquet Photo : Gracieuseté

Entre-temps, les discussions vont bon train parmi la population sur l'état dans lequel les trois cloches pourraient se retrouver après avoir été malmenées par le violent incendie puis le choc qui a suivi leur chute.