Deux des bateaux de sauvetage de Clark’s Harbour, en Nouvelle-Écosse, sont présentement en cale sèche pour une remise en état, et un bateau de remplacement sera le prochain à recevoir le même traitement.

Une embarcation de sauvetage de la Garde côtière est en cale sèche. Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Ça donne une bonne idée de la condition de nos bateaux , remarque le garde-côte Eric Nickerson. Ces embarcations sont utilisées depuis plus de 20 ans et commencent à montrer leur âge, explique-t-il.

Des bateaux acheminés de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique

La Garde côtière canadienne est en train de renouveler sa flotte de recherche et sauvetage avec de nouveaux bateaux de classe Baie, qui porteront tous le nom d’une baie canadienne.

Mais malgré ses besoins criants, la Nouvelle-Écosse devra attendre, car deux nouveaux bateaux, le NGCC McIntyre Bay et le NGCC Pachena Bay qui se trouvent présentement à la base maritime de Dartmouth, près d’Halifax, prendront bientôt le chemin de la Colombie-Britannique.

Pourquoi envoie-t-on ces bateaux dans l’Ouest alors que nous en avons désespérément besoin? , demande M. Nickerson.

Le garde-côte Eric Nickerson. Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Le poste de sauvetage de Clark’s Harbour est prêt à répondre aux besoins des participants à la plus importante et plus lucrative activité de pêche au pays, c’est-à-dire la saison d’hiver de pêche au homard du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Environ 5000 personnes prennent la mer chaque année à la fin novembre et au début décembre.

Eric Nickerson indique que le poste de Clark’s Harbour répond à 120 appels de sauvetage chaque année, ce qui en fait l’un des plus occupés au Canada.

Un risque pour la sécurité des pêcheurs

À quelques semaines du début d’une nouvelle saison, quelque chose doit être fait, soutient Kevin Ross, le président de l’Association des pêcheurs de homard 33/34 Brazil Rock.

La Garde côtière - et je sais que je vais probablement être dans le trouble pour dire ça - envoie ces hommes pour nous sauver, nous les pêcheurs, dans ces bateaux qui ne sont pas sécuritaires , dit M. Ross.

Le pêcheur de homard Kevin Ross. Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Même un arrangement temporaire serait préférable à la situation actuelle, dit le pêcheur de homard.

Nous ne demandons pas d’avoir un de ces bateaux ici de façon permanente , indique Kevin Ross. Nous demandons simplement d’en emprunter un pour l’ouverture de la saison de la pêche au homard, pendant un mois peut-être.

Un nouveau bateau… mais plus tard

Je suis au courant du besoin d’un nouveau navire, et j’ai personnellement rencontré le ministre des Pêches à ce sujet , dit Bernadette Jordan, la députée libérale fédérale de South Shore—St. Margarets.

La Garde côtière canadienne indique que le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse recevra le nouveau bateau de sauvetage qui est réclamé, mais pas cette année.

Pour l’ouverture de la saison de la pêche au homard, en plus de l’actuel bateau de sauvetage à la station Clark’s Harbour, la Garde côtière et ses partenaires déploient des ressources additionnelles (incluant le service d'embarcations de sauvetage côtier et une surveillance accrue en mer) , écrit l’agence fédérale.

Avec les informations de Paul Withers