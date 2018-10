Le titre honorifique est remis aux artistes et écrivains qui ont su se distinguer par leurs œuvres et leur travail. Le réalisateur fétiche d'Anne Dorval, Xavier Dolan, ainsi que d’autres Canadiens comme Michel Tremblay, Ken Scott, Robert Charlebois et Wajdi Mouawad, font partie du même ordre.

« Par son talent et sa renommée internationale, elle contribue fortement au succès du cinéma francophone contemporain », peut-on lire dans le communiqué dévoilé vendredi par l’Ambassade de France au Canada

Cette nomination traduit la reconnaissance de la France pour ce rôle essentiel joué par la comédienne. L'ambassade de France au Canada à propos d'Anne Dorval

Découverte par le grand public grâce aux films de Xavier Dolan, Anne Dorval a joué ces dernières années dans deux films français, Réparer les vivants et Jalouse.

Anne Dorval doit recevoir les insignes d’Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres à la Résidence de France à Montréal, entourée de quelques invités.