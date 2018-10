Ce qui inquiète particulièrement l’infirmier de rue Rick Swaine, c’est que huit des cas rapportés en 2018 sont liés à la consommation de drogues injectables.

Il fait partie de l’équipe de la clinique Mobile Outreach Street Health. Il passe une bonne partie de ses journées à chercher les plus vulnérables dans la rue, comme des sans-abri, des toxicomanes et des travailleuses du sexe.

Rick Swaine veut surtout parler avec ceux et celles qu’il croit infectés et qui ont de graves problèmes de dépendance. Dans un état second, ils sont plus disposés à partager des seringues avec d’autres toxicomanes, ce qui augmente les risques de propagation du VIH. Je soupçonne que certains sont à risque et j’aimerais qu’ils passent des tests sanguins , dit-il.

Mais joindre ces personnes représente tout un défi, parce qu’elles n’ont pas nécessairement de téléphone ou d’adresse fixe. Leur priorité est de survivre et de trouver leur prochaine dose, dit l’infirmier.

Sonnette d’alarme

La Dre Lisa Barrett affirme que la Nouvelle-Écosse doit améliorer l'accès aux traitements préventifs et doit offrir des tests rapides. Photo : Nick Pearce

La Dre Lisa Barrett, spécialiste des maladies infectieuses au Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II, applaudit la décision du gouvernement provincial de payer un traitement préventif extrêmement efficace contre le VIH, la prophylaxie préexposition, ou PrEP, pour les personnes démunies. Depuis l’annonce, en juillet, dix personnes se sont inscrites au programme. Elle est aussi satisfaite des programmes de distribution et d’échange de seringues.

Mais Lisa Barrett affirme qu’il est temps de tirer la sonnette d’alarme à Halifax.

Elle dit que le programme de couverture de la PrEP doit être élargi. La spécialiste souhaite également que la province investisse dans des tests de détection rapides, qui permettraient de déterminer en quelques minutes si une personne est porteuse du VIH.

Une porte-parole du ministère de la Santé de la Nouvelle-Écosse, Tracy Barron, indique que le gouvernement consulte de nombreux groupes communautaires pour mieux comprendre leurs besoins et pour améliorer les soins de santé.