Dans un jugement de la Cour du Québec, le juge François Paré stipule qu'Hydro-Québec a omis de sécuriser le terrain où travaillait Steeve Barriault. L'homme est mort lorsque la pelle mécanique qu'il actionnait est tombée dans une fosse d'eau.

[Hydro-Québec] a fait preuve d'aveuglement et d'ignorance passive. Extrait du jugement de la Cour du Québec

[Hydro-Québec] omet de surveiller ou de suivre les travaux, de s'assurer de l'exécution sécuritaire de sa méthode et de la faire respecter. De plus [Hydro-Québec] omet d'adapter sa méthode à l'évolution des travaux et de faire cesser la construction de la rampe et le nettoyage, alors que la situation est dangereuse. Ces omissions ont pour conséquence de causer directement le danger , peut-on lire dans le jugement.

Le tribunal indique vouloir imposer l'amende minimale à la société d'État, soit un peu plus de 16 000 $.

Hydro-Québec entend porter ce jugement en appel. La date des auditions n'est pas encore connue.

Par ailleurs, les proches du défunt ont déposé une poursuite au civil de 3,9 millions de dollars contre Hydro-Québec.