La cérémonie aura lieu à l'église St. Stephen-in-the-Fields dans le quartier Kensington Market à Toronto, en présence des membres de sa famille.

Selim Esen fait partie des victimes qui ont été identifiées suivant la découverte de restes humains enfouis dans des pots de fleurs et un ravin derrière une propriété, où Bruce McArthur faisait de l'entretien paysager. Selim Esen a été aperçu pour la dernière fois dans le secteur de la rue Bloor Est et du chemin Ted Rogers.

D'autres restes humains ont été découverts derrière une propriété liée à Bruce McArthur Photo : La Presse canadienne/Tijana Martin

Dans une déclaration envoyée aux médias en juin, ses frères écrivaient que tout au long de sa vie, Selim a pensé, a eu la foi et a vécu libre comme un oiseau, au-delà de toutes frontières .

Omer Esen et Ferhat Cinar indiquaient aussi que leur frère avait des choses à faire, des amitiés à développer, des fleurs à faire pousser dans les cœurs et une vie à partager .

Selon la déclaration transmise par sa famille, Selim Esen est né à Istanbul puis a grandi à Ankara, en Turquie, où il travaillait pour aider sa famille à subsister à leur besoin, en plus d'étudier à l'université. En tant qu'homme gai, Selim n'était pas heureux en Turquie , peut-on lire.

Selim Esen a passé plusieurs années en Australie avant de s'installer au Canada en 2013. Il serait arrivé au pays avec l'intention de marier son copain de l'époque, ce qu'il fut éventuellement, mais l'union n'a été que de courte durée.

Son humanité et sa gentillesse surpassaient tout. Omer Esen et Ferhat Cinar, frère de Selim Esen

Le parcours de Selim Esen a aussi été parsemé d'embûches. Il aurait notamment eu des problèmes de toxicomanie dont il n'aurait pu se défaire même dans sa nouvelle vie à Toronto, selon des informations rapportées par le Globe and Mail.

McArthur de retour devant les tribunaux

Le présumé tueur en série Bruce McArthur, qui est notamment accusé d'avoir assassiné Selim Esen doit être de retour devant les tribunaux le 22 octobre.

Bruce McArthur lors de sa comparution par vidéoconférence, le 5 octobre. Photo : CBC/Pam Davies

En plus du meurtre de Selim Esen, Bruce McArthur est accusé d'avoir tué Skandaraj Navaratnam, 40 ans, Andrew Kinsman, 49 ans, Abdulbasir Faizi, 44 ans, Kirushna Kumar Kanagaratnam, 37 ans, Dean Lisowick, 47 ans, Soroush Mahmudi, 50 ans et Majeed Kayhan, 58 ans. La plupart de ses présumées victimes fréquentaient le quartier gai de Toronto et avaient été portées disparues de 2010 à 2017.

La police ne croit pas qu'il y ait d'autres victimes, mais continue à réexaminer des cas de disparition non résolus pour s'en assurer.