1. Dans la tête d’une personne transgenre

Dans la tête d'une personne transgenre Photo : Radio-Canada/Sophie Leclerc

Se sentir prisonnier du corps dans lequel on est né. Ce mal-être est partagé par nombre de personnes transgenres. Jusqu’à récemment, on en savait peu sur ce qui cause ce sentiment, mais des recherches sur le cerveau apportent des éléments de réponse.

D'après un reportage de Bouchra Ouatik

2. Les enfants pauvres toujours très nombreux au Canada

Le taux de pauvreté infantile par circonscription Photo : Carto

Avec 1,2 million de jeunes de moins de 18 ans vivant dans un ménage à faible revenu, le Canada n'a pas vraiment amélioré la situation de ses enfants vulnérables au cours des dernières décennies.

Par Ximena Sampson

3. Les bonnes intentions de François Legault en environnement

François Legault lors du dévoilement de son conseil des ministres jeudi Photo : Radio-Canada/Mathieu Potvin

Lors de la présentation de son nouveau conseil des ministres, François Legault a déclaré qu'il avait « une sincère préoccupation pour les défis environnementaux » et qu'il a « bien reçu le message de la population » à ce sujet, ce qui contraste avec ce qu'il a dit en campagne électorale et la tâche est colossale.

Par Étienne Leblanc

4. Une des molécules responsables de la sclérose en plaques identifiée

Images du cerveau d'un patient atteint de sclérose en plaques Photo : iStock

Même si la science comprend bien la progression de la sclérose en plaques, le point de départ de la maladie est toujours demeuré difficile à cerner. Des chercheurs pensent avoir mis la main sur un de ses éléments déclencheurs, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles avenues pour la compréhension et le traitement de cette maladie.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

5. Les Français se dotent d'une loterie pour protéger leur patrimoine

Le jeu à gratter « Mission patrimoine » est doté d’un gain maximum de 1,5 million d’euros, un montant inédit pour ce type de jeu en France. Photo : Mission Patrimoine

« Mission Patrimoine », une nouvelle loterie française déclinée en Super Loto et jeux à gratter, permettra de restaurer des monuments et des sites en danger au pays.

Par Gabrielle de Jasay

6. La tombe d’un enfant « vampire » découverte en Italie

Lors de l’enterrement de cet enfant de 10 ans en Italie il y a plus de 1500 ans, on a placé un caillou dans sa bouche dans le but d’éviter qu’il ne revienne d’entre les morts et répande la malaria, croient les chercheurs. Photo : David Pickel/Stanford University

Des archéologues ont récemment découvert le corps d'un enfant, mort en Italie, il y a plus de 1500 ans. Des détails entourant son enterrement laissent croire que ceux qui y ont participé craignaient son retour d'entre les morts et ont entrepris des démarches pour qu'il y reste.

Par Renaud Manuguerra-Gagné

7. La culture en serre, une autre source de pollution pour le lac Érié

À Leamington en Ontario, la culture en serre a détrôné l’agriculture dans les champs. Photo : Radio-Canada/Chantal Srivastava

Longtemps reconnue comme un haut lieu de la culture de légumes en serre, la région de Leamington, dans le sud-ouest ontarien, connaît un grand boom associé à la légalisation du cannabis : partout, les serres se multiplient. Une menace supplémentaire pour le lac Érié, déjà fortement pollué par le phosphore provenant des rejets agricoles.

Par Chantal Srivastava

8. Les goélands, indicateurs de la toxicité environnementale

Pour Jonathan Verreault et son équipe, l’île Deslauriers est un immense laboratoire. Photo : Radio-Canada

Un chercheur en toxicologie de l'Université du Québec à Montréal a transformé des goélands en espions pour retracer le parcours des contaminants dans l'environnement. Et son enquête a pris des détours surprenants.

Par Tobie Lebel

9. L'érosion, une menace sérieuse qui ronge la Louisiane

Le fleuve Mississippi et le golfe du Mexique, près de La Nouvelle-Orléans Photo : Radio-Canada/Michel Labrecque

Un terrain de football toutes les heures, pour un total de 43 km carrés chaque année. C'est dans ces proportions que la côte de la Louisiane s'érode implacablement. Comment mettre un frein à ce phénomène?

Par Michel Labrecque

10. La luzerne transgénique soulève des craintes

Des vaches laitières dans une prairie Photo : Radio-Canada

La luzerne génétiquement modifiée est devenue l'an dernier la première plante vivace transgénique à faire son entrée dans les champs du pays. À première vue, elle possède plusieurs avantages, mais certains redoutent ses impacts sur l'écosystème et le commerce.

Par Rachel Brillant

11. L’avez-vous vu? Des œillères pour humains et la guerre de l’eau

Le Wear Space de Panasonic à l'essai. Photo : Panasonic

Une invention japonaise permet de se concentrer dans les espaces de bureaux ouverts et les points chauds qui risquent d'être au centre des enjeux hydropolitiques dans le futur sont identifiés. Voici quelques nouvelles que vous auriez pu manquer cette semaine.

Par Alain Labelle

