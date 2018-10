Les policiers ont saisi 29 000 cigarettes de contrebande, 76 grammes de cannabis et un véhicule qui aurait servi à la commission des infractions.

Deux hommes de 47 et 51 ans ainsi que deux femmes de 45 et 47 ans, tous de Shawinigan, ont été interpelés. La SQ indique que ces individus seraient impliqués dans la contrebande et la vente de tabac illégale, ainsi que dans le trafic de cannabis dans le secteur de Shawinigan.

Ils pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, ainsi qu’en vertu de la Loi sur le cannabis.